يد - سيف الدرع يطير إلى فرنسا للانضمام إلى ليموج

سافر سيف الدرع لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد إلى فرنسا صباح الأحد من أجل الانضمام لفريقه الجديد ليموج.

أعلن نادي ليموج الفرنسي لكرة اليد منتصف مارس الماضي تعاقده مع سيف الدرع.

وانتقل الدرع الصغير إلى ليموج في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وأفاد النادي الفرنسي في بيان وقتها: "يسر نادي ليموج لكرة اليد أن يعلن تعاقده مع الدولي المصري سيف الدرع للموسمين المقبلين".

وأضاف البيان "سينضم سيف إلى النادي في يوليو 2022، في أول تجربة له في القارة العجوز".

يحيى الدرع ويحيى خالد يودعان سيف الدرع قبل سفره إلى فرنسا للانضمام إلى فريقه الجديد ليموج 🤳 pic.twitter.com/0UcxVluT8o — FilGoal (@FilGoal) July 24, 2022

وقال الدرع في تصريحات نشرها موقع فريقه الجديد: "أنا سعيد بالاحتراف في أوروبا، هدف جديد يتحقق في مسيرتي".

وأضاف "فريق جديد وبطولة جديدة وتحديات جديدة، عملت بجد للوصول إلى هنا وسأستمر في بذل كل شيء لاستيعاب كل شيء، سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الشخصي بشأن الحياة في بلد جديدة بثقافة جديدة ولغة أخرى".

وأتم "اخترت الانضمام إلى ليموج لأنني كنت أتابع هذا النادي منذ فترة وألاحظ التغييرات في اتجاه إيجابي، ومن الواضح أن النادي يبذل قصارى جهده ليصبح أفضل عاما بعد عام، كما أن ليموج له اسمه في خريطة كرة اليد الأوروبية".

اللاعب البالغ من العمر 23 عاما يلعب في صفوف منتخب مصر الأول بعد تألقه في منتخبات الشباب والناشئين.

وحصد مؤخرا كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالقاهرة.

وهو الشقيق الأصغر ليحيى الدرع لاعب الزمالك الذي سيلعب في صفوف فيزبريم المجري الموسم المقبل.

ويبدأ ليموج مبارياته في الدوري الفرنسي لكرة اليد يوم 10 سبتمبر المقبل.

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