أمير مرتضى: الدوري لم يحسم.. وسنعدل عقود 8 لاعبين

شدد أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك على أن ناديه سيتحرك في قضية محمود عبد المنعم "كهربا" حتى نهايتها.

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سنتحرك في ملف كهربا حتى النهاية والأمر ليس "عند" بالنسبة لنا لأن اللاعب كان يعرف ما سيحدث له".

وأضاف "النادي البرتغالي الذي انتقل له كهربا ليسهل انضمامه للأهلي تم سحب رخصته وهذا دليل أنه كان "كوبري" لينضم للأهلي".

وواصل "الأهلي عندما تعاقد مع كهربا ويعرف أن لديه أزمة مع الزمالك وهذا أمر يخص الطرفين".

وأكمل "ما قدمه فيريرا مع الزمالك حتى الآن إنجاز بكل المقاييس".

وكشف "سيكون هناك عملية إعادة صياغة لـ8 لاعبين وهم زيزو وشيكابالا وأوباما والونش وفتوح وعبد الله جمعة وإمام عاشور وجنش لما فيهم من أخطاء قانونية أو ضريبية أو مادية".

وأشار "أرسلنا خطابا إلى كاف لمد فترة قيد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية نظرا لانتهاء الموسم المصري في موعد متأخر".

وأردف "فيريرا فضل عدم ضم أبو جبل لقائمة الزمالك قبل مباراة الأهلي رغم وجود أزمة في مركز حراسة المرمى

واستكمل زيزو هو أفضل صفقة أبرمتها في نادي الزمالك ولا أحب أن يعود كارتيرون من جديد لتدريب الفريق".

وأوضح "بيراميدز صاحب أفضل قائمة لاعبين في مصر في الوقت الحالي ويليه الأهلي ثم الزمالك".

وأردف "الدوري لم يحسم والمنافسة الآن بين الزمالك والأهلي وبيراميدز على اللقب، وسنفعل كل ما لدينا لإبقاء الدوري في الزمالك".

وعن طارق حامد قال: "كان يجب أن نحقق مع طارق لمعرفة سبب غيابه لمدة 50 يوما لأن هذا الملف أصبح طبيا وفيريرا شارك في قرار عدم مشاركته في المباريات".

وأتبع "رزاق سيسيه أتخذ قرارا عشوائيا سيتم محاسبته عليه، استيقظ من النوم ترك مفتاح سيارته ومتعلقاته الشخصية وسافر إلى بلاده دون أن يخطرنا، وفي الوقت المناسب سنتخذ الإجراءات القانونية ضده".

المشرف على الكرة واصل حديثه "الزمالك أقل فريق يمتلك عدد لاعبين في الدوري المصري ورغم ذلك فاز بالكأس ومتصدر الدوري، ولذلك الصفقات لا تكون بالعدد الكبير".

واستمر في تصريحاته "في المستقبل إذا كنت أستطيع أن أفيد الزمالك في منصب رئيس النادي سيكون ذلك شرفا كبيرا لي، ولكني في الوقت الحالي ليس لدي أي تطلعات".

وأكد "لا يوجد ضمانات للفوز بالبطولات في وجود بعض اللاعبين، الزمالك خسر بطولة إفريقيا في وجود طارق حامد وأبو جبل وفرجاني وبنشرقي وشيكابالا، وأيضا فاز ببطولات أخرى في وجودهم".

وانتقل للحديث عن بعض لاعبي فريقه قائلا: "أوباما لاعب مميز ونثق فيه وبالنسبة لنا هو من الأعمدة الأساسية في الفريق، وفيريرا متمسك ببقاء محمد أشرف روقا وسنعمل على تجديد تعاقده".

وأتم تصريحاته "المثلوثي تعرض للظلم كثيرا وانتظر الزمالك لمدة 7 شهور حتى تم قيده في الفريق وبدأ التدريبات الجماعية لكننا ندعمه بقوة وهو لاعب دولي واستعاد مستواه المميز وإذا كانت رغبة المثلوثي الرحيل سنضم بدائل له وكل شيء وارد".

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