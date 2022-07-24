أمير مرتضى: لن نتعاقد مع محمد بسام.. وهذا موقف الزمالك من السعيد ورمضان وكينو

كشف أمير مرتضى المشرف على كرة القدم في الزمالك عن مستجدات تحرك ناديه في صفقات الموسم الجديد.

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس: "أبرمنا صفقات في كل المراكز وأي لاعب من الصفقات الجديدة سيرتدي قميص الزمالك سيكون صفقة سوبر".

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع كينو أو فرجاني ساسي رد قائلا: "الزمالك يستطيع التعاقد مع أي لاعب يحتاجه الفريق ولدينا القدرة المالية على ذلك".

وأضاف "كينو ليس ضمن صفقات الزمالك الجديدة، هذا الخبر استيقظت عليه ولا أعرف مصدره".

وواصل "محمد بسام لن يكون حارس مرمى في نادي الزمالك الموسم المقبل".

وأكمل "أعتبر عبد الله السعيد لاعب سابق في نادي الزمالك، وهو لاعب مميز وإضافة لأي فريق".

وتابع "لا أستطيع أن أقول لا، لأن بيراميدز قد يفتح الباب أمام رحيله ووقتها سنتفاوض معه".

وعن رمضان صبحي قال: "ننفذ طلبات الجهاز الفني وفقا لما يحتاجه الفريق وفي الوقت الحالي عقده ممتد مع بيراميدز ولم نتحدث معه أو مع ناديه، وفي المستقبل إذا كان متاح التعاقد معه ولديه الرغبة في اللعب للزمالك سنعمل على ضمه".

وأشار "مهند لاشين أبدى رغبته في الانضمام لنادي الزمالك وبعد ذلك انضم إلى فيوتشر وغير متاح أن نتحدث عنه".

وأردف "هناك إمكانية لعودة عمر كمال للزمالك، وانضمامه لفيوتشر لم يكن على سبيل الإعارة لكنه وقع معهم بشكل حر والإدارة السابقة لم تعلن ذلك رغم أنه حصل على مقدم التعاقد، وفي نهاية الموسم سنتحدث مع فيوتشر لمعرفة موقفه وتفاصيل عقدة وإذا كانت رغبته عدم التواجد في الزمالك سيحدث ذلك، وإذا كان سيمثل إضافة لنا وله الرغبة في ذلك سنعمل على عودته".

وأفصح "فاركو لم يخطرنا بشكل رسمي حتى الآن بتفعيل بند شراء محمد صبحي".

واستطرد "إذا كان محمد صبحي يرغب في الاستمرار مع فاركو سنفعل ذلك وأي لاعب يرى فريقا آخر أفضل من الزمالك مبروك له".

وأتم تصريحاته "إذا أراد مصطفى فتحي العودة فإن نادي الزمالك هو بيته، وبنشرقي رحل عن الزمالك بأفضل طريقة ممكنة".

اقرأ أيضا

كواليس جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي

رسالة قوية من طارق حامد

حقيقة الخلاف بين سيد عبد الحفيظ وحسام غالي

قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

قائمة الزمالك لمواجهة سموحة