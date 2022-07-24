الزمالك: حصلنا على حكم ضد حمدي النقاز واللاعب تعرض للإيقاف

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك عن مستجدات موقف النادي مع اللاعب التونسي حمدي النقاز.

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "صدر يوم 8 يونيو حكم من فيفا يلزم حمدي النقاز برد المبلغ الذي حصل عليه من الزمالك مع فترة سماح لمدة 45 يوما وهذه المدة انتهت واللاعب تعرض للإيقاف".

وأضاف "النقاز إذا لم يسدد أموال نادي الزمالك سيصدر ضده المزيد من الأحكام ولن يتم رفع الإيقاف عنه ولن يستطع الانضمام لأي ناد آخر".

وواصل "النقاز لن يعود لنادي الزمالك، وليس من العقل أن أضم ثنائي أجنبي في مركز الظهير الأيمن".

وأتم تصريحاته "النقاز لا يشارك ولا يلعب منذ فترة وفي الوقت الحالي عودته قد لا تمثل إضافة ومن الأفضل أن يخرج معارا أو يتم العمل على فسخ عقده".

وكان حمدي النقاز انضم للزمالك في مرة ثانية في الصيف الماضي قبل أن يوقع مع أهلي جدة السعودي بسبب إيقاف الزمالك من القيد.

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