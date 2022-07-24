5 من 5.. أرسنال يواصل انتصاراته الودية باكتساح تشيلسي 4-0 بمشاركة النني

الأحد، 24 يوليه 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

محمد النني - جابريل جيسوس

واصل أرسنال انتصاراته الودية واكتسح منافسه تشيلسي برباعية نظيفة في ختام كأس فلوريدا الودية التي حصد لقبها.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال في الدقيقة 72 حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم المدفعجية 3-0.

كما شهدت المشاركة الأولى لأولكسندر زينتشينكو مدافع أرسنال الجديد المنضم من مانشستر سيتي.

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أرسنال حقق فوزه الثالث على التوالي في سلسلة المباريات الودية التي لعبها بهذه الجولة الأمريكية، هو الفوز الخامس على التوالي في ودياته التي لعبها هذا الصيف ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

بينما خسر تشيلسي للمرة الثانية على التوالي في بطولة فلوريدا الودية، بعدما سقط أمام كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 1-2.

وترجم جابرييل جيسوس ومارتن أوديجارد سيطرة أرسنال في الشوط الأول بهدفين في الدقيقتين 15 و36.

وأضاف بوكايو ساكا وألبرت لوكونجا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 66 و90.

ويعود الفريقان إلى إنجلترا بعد هذه المباراة.

ويلعب تشيلسيضد أودينيزي يوم الجمعة.

بينما يلعب أرسنال مباراة الودية الأخيرة أمام إشبيلية السبت.

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