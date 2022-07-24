في مباراة توقفت 53 دقيقة بسبب إعصار.. هالاند يقود سيتي لإسقاط بايرن

قاد النرويجي إرلينج هالاند فريقه الجديد مانشستر سيتي لفوز ودي على بايرن ميونيخ بهدف دون مقابل في مباراة شهدت العديد من الأحداث الغربية.

المباراة أقيمت على ملعب لامبو فيلد في مدينة ويسكونسن الأميركية أمام ما يزيد عن 78 ألف متفرج.

في البداية تأخر انطلاق اللقاء بسبب إعصار ضرب المدينة.

وبعدما انطلق اللقاء، احتاج هالاند لـ12 دقيقة فقط ليعلن عن نفسه ويسجل أول أهدافه القميص السماوي.

مهاجم بروسيا دورتموند السابق استغل تمريرة جاك جريليش الأرضية ليضعها في شباك مانويل نوير.

عقب الهدف أعلن الحكم إيقاف المباراة إثر هبوب إعصار، فدخل اللاعبون لغرف خلع الملابس.

Finishing our pre-season with a win over Bayern in Green Bay! 🙌 Thanks to a first City goal for @ErlingHaaland ✨#ManCity pic.twitter.com/D8AjoQ6X6M — Manchester City (@ManCity) July 24, 2022

واستكملت المباراة بعد 53 دقيقة.

ولكن اتفق الطرفان على أن يكون مدة كل شوط، 40 دقيقة فقط.

حين عادت المباراة ظهر هالاند بشكل ملفت، وسجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

بايرن هدد المرمى بأكثر من فرصة في الشوط الأول، لكنه لم ينجح في هز الشباك.

مع بداية الشوط الثاني قرر بيب جوارديولا مدرب سيتي الدفع بالمهاجم الجديد جوليان ألفاريز بدلا من هالاند الذي غاب عن اللقاء الودي الأول لسيتي ضد كلوب أمريكا قبل أيام.

مر الشوط الثاني بلا أهداف مع كثرة التغييرات من الطرفين.

المباراة غاب عنها ساديو ماني مهاجم بايرن الجديد بسبب حضوره لحفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا قبل أيام.

وحصد ماني جائزة أفضل لاعب في إفريقيا متوفقا على محمد صلاح نجم ليفربول ومواطنه إدوارد ميندي حارس تشيلسي.

ويستعد سيتي لمواجهة ليفربول يوم السبت المقبل في كأس الدرع الخيرية.

بينما يستعد بايرن لملاقاة لايبزيج في كأس السوبر الألماني في اليوم نفسه.

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