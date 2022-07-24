مواعيد مباريات الأحد 24 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري
الأحد، 24 يوليه 2022 - 11:01
كتب : FilGoal
سيكون يوم الأحد 24 يوليو شاهدا على صراع ناري في قمة الدوري المصري، إذ يلعب ثلاثي المقدمة، الأهلي والزمالك وبيراميدز.
الوصيف بيراميدز سيلعب ضد الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية في السادسة والنصف مساء.
في الوقت نفسه سيلعب الأهلي صاحب المركز الثالث ضد الجونة على ملعب الأهلي we السلام.
وفي التاسعة مساء، يلتقي الزمالك مع سموحة على استاد القاهرة.
المباريات الثلاثة ضمن الجولة 26 من الدوري المصري.
الزمالك يحتل مقدمة الترتيب برصيد 57 نقطة، خلفه بيراميدز برصيد 54 نقطة
بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، ولعب مباراتين أقل.
يمكنك متابعة المباريات لحظة بلحظة ومعرفة القنوات الناقلة من هــــــنــــــا
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