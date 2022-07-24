شيكابالا لـ في الجول: سأقاضي من زيف فيديو سبابي لـ الأهلي.. لن أفتعل مشكلة تبعد الجماهير عن المدرجات

شدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك على كامل احترامه للنادي الأهلي، وكشف عن اعتزامه مقاضاة الجهة الصحفية التي زيفت فيديو يسب فيه الفريق الأحمر.

بعض الاتهامات طالت شيكابالا بمشاركته في توجيه جماهير الزمالك لسباب النادي الأهلي عقب نهائي كأس مصر.

وقال شيكابالا عن ذلك لـFilGoal.com: "بدأت المباراة بمصافحة مصطفى شوبير حارس الأهلي الشاب، وبعد صافرة النهاية جاءني أحد حراس الأهلي الشباب واشتكى لي من اشتباكه مع أحد حراس الزمالك الشباب".

وأضاف "صالحتهما واعتذرت له. بتلك الطريقة أعامل صغار الأهلي وأحترمهم، وبالتالي فالطبيعي أنني أحترم كبارهم بنفس الطريقة".

نجم الزمالك أتبع "أنا قائد الزمالك، وقبل ذلك أنا لاعب جماهيري. أعشق الجمهور وتواجد الجمهور في المدرجات بمختلف انتماءاته، لذلك فأنا الأكثر حرصا على ألا يغيبوا مجددا. بالتالي لن أصطنع مشكلة من لا شيء تكون نتيجتها الطبيعية رد الجماهير في المباراة التالية فأخاطر بغياب الجماهير مجددا. تلك الجماهير التي بعودتها تحول أداء الزمالك في الدور الثاني هذا الموسم وكان لهم مفعول السحر علينا".

وسرد قائد الزمالك الواقعة فقال "أثناء الاحتفال مع الجماهير وحين بدأ البعض ترديد بعض الهتافات المسيئة، أشرت لهم بالهدوء ووجهتهم للهتاف بـ (الدوري يا زمالك)".

واستمر "الفيديو المنتشر مٌفبرك، وسأقاضي الجهة الصحفية التي زيفته".

صاحب الـ36 عاما أتم حديثه قائلا: "أشكر أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي لأنه وقف معي وفتح تحقيقا ودافع عني وأظهر الحقيقة سريعا قبل أن يحدث معي ما حدث في مواقف سابقة".

الزمالك توج بطلا لكأس مصر للمرة الـ28 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية يوم الخميس الماضي.































































































ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

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