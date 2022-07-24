أمير مرتضى: بنشرقي إلى الأهلي؟ لا يمكنني الجزم ولكن.. وفيديو شيكابالا مفبرك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن كواليس رحيل المغربي أشرف بنشرقي الذي انتهت علاقته التعاقدية مع النادي مؤخرا.

وقال أمير مرتضى في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "أشرف بنشرقي لم يكن لديه أي رغبة في الاستمرار في مصر منذ بداية الحديث معه في ديسمبر الماضي".

وأضاف "تركته لبعض الوقت نظرا لكون ما حدث في النادي قبل ذلك له تأثير عليه".

وأوضح "رئيس النادي مرتضى منصور أخبره بأنه إذا كان لديه رغبة فسيتم التجديد وفي حال عدم رغبته فعليه أن يعلن وسيتم حمايته حتى نهاية عقده".

وتابع "بنشرقي أخبرني بعدم رغبته في الاستمرار داخل مصر وأنه يرغب في تغيير الأجواء".

وواصل المشرف العام على الكرة "في مايو، بعد خطاب الزمالك بتعديل موعد نهاية الموسم إلى 30 أغسطس جلست مع بنشرقي ومحمد أوناجم".

وأوضح "تناقشت مع بنشرقي في الوقت الأمثل لإنهاء تواجده مع النادي لأنه لا يرغب في الغدر بالنادي، وأنه لن يرحل في 30 يونيو ولكنه في نفس الوقت لن يمكنه الاستمرار حتى 30 أغسطس (نهاية الموسم في مصر)".

وأضاف "وصلنا معا إلى أفضل توقيت ممكن لرحيله وكان الاتفاق أن يرحل بعد نهائي الكأس القديم لكي لا تضيع عليه الفرص التي من الممكن أن تتاح له".

وتابع "لا أستهدف أي لاعب يضع الزمالك وأي ناد آخر في نفس الكفة".

أما عن إمكانية انتقال بنشرقي إلى الأهلي قال: "لا يمكنني أن أجزم بأي شيء، ولكن اللاعب تلقى أفضل معاملة من الإدارة والفريق والجماهير وصنع تاريخا في الزمالك ولديه ولاء كبير وهو ليس شخصا ماديا".

وأضاف "إذا رأي أن الأفضل له هو الانتقال للأهلي فليفعل ذلك ولكن إجابةً للسؤال فهو لن ينتقل للأهلي".

أما عن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق قال: "شيكابالا إيجابي جدا داخل الفريق، إذا حدثت مشكلة بيني وبين أي لاعب في الفريق وبالتالي لا نتحدث كثيرا فإنه يذهب للاعب لكي يقوم سلوكه ويصلح الأجواء بيني وبينه".

أما عن فيديو سبه للأهلي بعد نهائي الكأس أوضح "الفيديو مفبرك، لم يحدث أي تجاوز من جماهير الزمالك ناحية الأهلي أو العكس وأشكرهم على ذلك. شيكابالا تحدث معي وأخبرني عن وجود فيديو مسرب وأنه لم يفعل ذلك ويحترم جماهير الأهلي".

واختتم "سنخاطب الموقع الذي نشر الفيديو وسنتخذ إجراءات قانونية".

وفاز الزمالك بنهائي كأس مصر 2021 على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

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