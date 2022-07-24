دي ماريا: لست نجم صفقات يوفنتوس

الأحد، 24 يوليه 2022 - 00:31

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - يوفنتوس

يرى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الجديد أنه ليس الصفقة القوية للفريق.

أنخل دي ماريا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وانضم دي ماريا لمدة موسم في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وقال دي ماريا لقناة "Zona Deportiva US" المكسيكية: "لست نجم صفقات يوفنتوس، جئت لأساعد الفريق، ومحاولة إعادة يوفنتوس للفوز من جديد".

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وأكمل "أريد أن أساهم مع الفريق مثلما فعلت مع أي فريق لعبت له".

وأردف "الوصول لإيطاليا مهم للغاية، من المهم لي أن أظل مع الفرق الأفضل".

وأتم "تواجدت مع أفضل الفرق في كل دولة، هذا يعني أنني في مستوى عال وهذا سبب اهتمام يوفنتوس بي".

وساهم دي ماريا من ركلة ركنية في تسجيل هدف يوفنتوس الأول على شيفاز جوادالاخار المكسيكي في إطار استعدادات الفريق الودية للموسم الجديد.

وتفوق يوفنتوس بنتيجة 2-0 على الفريق المكسيكي بعدما شارك الأرجنتيني عوضا عن السويسري دينيس زكريا.

وتعاقد يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الجاري مع الرباعي: أنخيل دي ماريا وبول بوجبا وجيلسون بريمر وأندريا كامبياسو.

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