أمير مرتضى: لاعبو الزمالك تمنوا مواجهة الأهلي.. وأتمنى معاقبة المتسبب في التعصب

كشف أمير مرتضى المشرف على كرة القدم في نادي الزمالك عن رغبة لاعبي فريقه في مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر، لأن هذا سيمنحهم المزيد من الدوافع في المباراة.

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "بطولة الكأس كبيرة وعريقة وجاءت في وقتها، والفوز بها أمام المنافس التقليدي يجعل لها مذاقا خاصا".

وأضاف "الشيء الوحيد الثابت في المعادلة هو الجمهور، جمهور الزمالك لديه وعي وولاء كبير جدا يعرف متى يكافئ ومتى يعاقب وهو ما ساعدنا في تنسيق أمور الفريق ولذلك من حقهم أن يفرحوا حتى ولو فترة قصيرة لأننا سنستكمل منافسات الدوري بعدها".

وواصل "لاعبو الزمالك في قمة تركيزهم ولديهم رغبة كبيرة في أن يحاربوا من أجل الفوز بالدوري".

وأكمل "أي ناد كبير يلعب من أجل الفوز بكل البطولات التي يشارك فيها حتى ولو كان هناك صعبوات، اللاعبون الحاليين نجحوا في الفوز بالدوري وسط ظروف صعبة الموسم الماضي. ليست بنفس صعوبة الموسم الحالي".

وأشار "لم تكن هناك فكرة أن يشارك ناشئ أو أن يغيب عدد كبير من اللاعبين بل كانت القائمة متواجدة مع وجود فائض ساهم في خروج البعض على سبيل الإعارة".

وشرح "صعوبة هذا الموسم تتمثل في طوله مع الإخفاق في إفريقيا وعدم وجود فترة إعداد من الناحية البدنية أو الفنية أو النفسية ولكن الزمالك يلعب من أجل الفوز بكل البطولات التي يشارك فيها حتى ولو كان هناك صعوبات".

وأردف "توقعت بداية الزمالك القوية أمام الأهلي من الناحية الفنية لأن الفريق وصل لمرحلة كبيرة من العلم بمميزاته وعيوبه، رأيت واقعية فيريرا وجهازه في التعامل مع المباريات، واللاعبون كانوا في قمة تركيزهم وانتظروا هذه المباراة".

وأفصح "لاعبو الزمالك تمنوا فوز الأهلي على بتروجت في نصف النهائي لكي يواجههوه في النهائي لكي يتضاعف تركيزهم في المباراة وأن طعم الفوز بالكأس سيكون أفضل أمام المنافس".

وأكد "لم أقلق بعد تقليص الأهلي للفارق، من الطبيعي أن يكون الأهلي قادرا على العودة ولكننا نجحنا في الوصول لهدفنا في النهاية. فيريرا خرج واعترف بالخطأفي التغييرات وهذا أمر جيد في التصالح مع النفس ".

واستمر في تصريحاته "فيريرا يحصل على كل التقارير التي من الممكن أن تساعده، لا نخفي عنه أي تفاصيل. دوري أن أهيئ له كل الظروف لكي يقدم الإضافة الفنية دون أن أصدر له المشاكل التي ليس من وظيفته أن يحلها ونفس الشيء يحدث مع مجلس الإدارة".

وشدد "كنت حريصا على عمل احتفال مصغر للاعبي الزمالك بالثنائية المحلية رغم بعد الوقت بين الدوري والكأس ولأنهم لم يحتفلوا بشكل جيد بلقب الدوري".

وبسؤاله عن لقطة مؤمن زكريا مع شيكابالا وجمهور الزمالك قال: "كرة القدم تُلعب لأجل هذه المواقف".

وأوضح "تحدثت مع إداريي الزمالك قبل المباراة على ضرورة وجود الممر الشرفي وهو ما كان متواجدا في بروتوكول النهائي، وكنا سنتواجد داخل الممر إذا خسرنا الكأس، الخسارة لم تقلل من الأهلي ولم تكن لتقلل منا".

واستطرد "احترمنا المنافس وقمنا بعمل الممر الشرفي وأتمنى أن يتم معاقبة من لا يحترم مثل هذه المواقف حتى لا ينتشر التعصب".

وبسؤاله عن موقف شيكابالا وأيمن حفني في استلام الكأس قال: "لم نتحدث قبل المباراة عن أي شيء، ولكن من معرفتي بشيكابالا كنت متأكدا أنه كان سيمنج الكأس لأيمن حفني أو محمد عبد الشافي أو أشرف بنشرقي لأنه شخص "نضيف" ويحب أن يعطي الاستحقاق لمن حوله".

ثم أكمل "لو طلبت أي شيء من شيكابالا من أجل مصلحة الزمالك سيفعل ذلك، التغير في شيكابالا الآن جاء من إشراكه في الأمور والأخذ برأيه ومعاملته كقائد للفريق وأن يتم توجيهه بالشكل الصحيح".

ورد على سؤاله عن موقف شيكابالا ومحمود علاء مع جماهير الزمالك قائلا: "هذا هو الخير داخل نادي الزمالك، كان من الممكن أن يأخذ شيكابالا الكأس ويحتفل به وهو معشوق جماهير الزمالك ولكن كما يساعد اللاعبون بعضهم داخل الملعب فيجب ان يحدث هذا خارجه".

ووضح "نساعد محمود علاء لأننا رأينا أن لديه رغبة في إصلاح ما قام به وأنه يهتم بحزن جماهير الزمالك أكثر من أي ضرر مادي".

ثم تابع "هناك بعض اللاعبين الصغار رحلوا عن الزمالك بعدما علمت أنهم يتعمدوا ضرر الفريق، وعلمت وقتها أنهم عندما يكبرون لن يكونوا قادة أسوياء مثل شيكابالا ولن تكون الأجواء صحية".

وأتم تصريحاته "مرتضى منصور اجتمع باللاعبين قبل المباراة وقال لهم أنه يعلم أنهم لا يلعبون من أجل المال وأنهم يقاتلون في ظروف غير معتادة وأنه سيكون هناك مكافأة استثنائية حال الفوز وهو ما حدث بصرف 4-5 أضعاف المكافأة المعتادة".

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