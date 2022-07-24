ألفيش عن مواجهة برشلونة: الحياة أعطتني تلك الهدية

سيعود داني ألفيش البرازيلي المخضرم إلى ملعب كامب نو معقل برشلونة مرة أخرى لكن تلك المرة بقميص بوماس أونام المكسيكي.

ويلتقي الفريق المكسيكي مع برشلونة في السابع من أغسطس المقبل على لقب كأس خوان جامبر الودية.

وانضم ألفيش لصفوف الفريق المكسيكي لمدة عام عقب نهاية تعاقده مع برشلونة.

وقال ألفيش في حوار مع شبكة "TUDN" المكسيكية: "الحياة أعطتني تلك الهدية، أن أكون قادرا على إلقاء التحية بالطريقة التي أريدها".

وأكمل "الوقت الذي قضيته هنا، رحلت من الباب الخلفي لأن تعاقدي انتهى لأن تعاقدي انتهى، ماذا يحدث؟ لا شيء، وداعا".

وأتم "لم أتوقع شيئا كبيرا لأنني وقعت على عقد لمدة 6 أشهر".

ألفيش انضم في يناير الماضي لصفوف برشلونة وعاد لارتداء قميص الفريق الكتالوني في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ساو باولو البرازيلي.

وخاض ألفيش 16 مباراة مع برشلونة في فترته الثانية مع البلاوجرانا، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف.

وسبق لـ ألفيش اللعب لـ برشلونة بين 2008 و2016، وفاز معه بـ 25 بطولة في فترته الذهبية.

وخاض ألفيش إجمالًا 407 مباراة، سجل خلالها 22 هدفًا، وصنع 104 آخرين.

كما لعب ألفيش لـ باهيا في البرازيل، ثم إشبيلية، ولعب لـ يوفنتوس بعد رحيله عن برشلونة، ثم باريس سان جيرمان، وكانت آخر محطاته قبل العودة لـ برشلونة فريق ساوباولو البرازيلي.

ويمتلك ألفيش 124 مباراة دولية مع البرازيل وهو قائد المنتخب الأول حاليًا.

ويسعى ألفيش لمواصلة مسيرته للمشاركة في كأس العالم 2022 نهاية العام الجاري.

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