تحت أنظار ديبالا.. روما يتعادل مع نيس وديا

السبت، 23 يوليه 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

ريك كارسدورب - روما

تعادل روما الإيطالي مع نيس الفرنسي بنتيجة 1-1 في إطار المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت المباراة تواجد الأرجنتيني باولو ديبالا على مقاعد البدلاء عقب انضمامه في صفقة انتقال حر.

ومن المتوقع أن يشارك الأرجنتيني أمام توتنام وديا يوم 30 يوليو الجاري.

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المباراة التي أقيمت في معسكر روما بالبرتغال شهدت الإبقاء على تامي إبراهام ولورينزو بيليجريني على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء.

وتقدم نيس أولا بهدف سجله بلال براهيمي عقب انفراده بالحارس ميل سيفيلار في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني أجرى مورينيو عدة تغييرات بمشاركة ستيفان الشعراوي وبراين كريستانتي وروي باتريشيو وبيلجريني وأبراهام.

وسجل الجابوني ماريو ليمينا بالخطأ في مرماه هدف التعادل لذئاب بعدما حول كرة ريك كارسدورب في الشباك في الدقيقة 55.

روما بطل دوري المؤتمر الأوروبي بدأ استعداداته للموسم الجديد بالفوز على سندرلاند الإنجليزي وبورتمونينسي البرتغالي ثم الخسارة من سبورتنج لشبونة.

ويواجه الذئاب توتنام ثم شاختار الأوكراني قبل بدء الدوري الإيطالي بلقاء ساليرنتانا في الرابع عشر من أغسطس المقبل.

روما في الميركاتو الصيفي الحالي كل من: زكي تشيليك من ليل الفرنسي وباولو ديبالا ونيمانيا ماتيتش وميل سيفيلار.

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