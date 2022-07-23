3 أهداف في 27 دقيقة.. ميلان يخسر من زالاجيرشيج المجري وديا

السبت، 23 يوليه 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

أنتي ريبيتش

تكبد ميلان خسارته الأولى في إطار استعداداته الودية للموسم الجديد أمام زالاجيرشيج المجري بنتيجة 3-2.

وبدأ ميلان بشكل متواضع اللقاء فاستقبل الهدف الأول في الدقيقة الثانية.

وبعد مرور 27 دقيقة أصبحت النتيجة 3-0 لأصحاب الأرض.

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ورد أوليفييه جيرو بالهدف الأول لميلان عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 30.

في الشوط الثاني أجرى ستيفانو بيولي تغييرات كثيرة على الفريق مع مرور 60 دقيقة من عمر اللقاء.

وقبل 4 دقائق من نهاية اللقاء سجل رادي كرونيتش هدف الروسونيري الثاني بعد تمريرة من ياسين عدلي.

ميلان بدأ ودياته الصيفية بالفوز على كولن الألماني بنتيجة 2-1.

ويلتقي بطل الدوري الإيطالي استعدادا للموسم الجديد مع فولفسبورجر النمساوي يوم 27 يوليو المقبل ثم أولمبيك مارسيليا الفرنسي يوم 31 يوليو.

ويبدأ ميلان حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أودينيزي في الثالث عشر من أغسطس المقبل.

ميلان في الميركاتو الصيفي ضم كل من جونيور مسيساس وأليساندرو فلورينزي بشكل نهائي وديفوك أوريجي في صفقة انتقال حر.

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