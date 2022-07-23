في الجول يكشف - أسباب غياب تسعة من لاعبي الأهلي عن مواجهة الجونة

السبت، 23 يوليه 2022 - 22:14

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

تم الكشف عن أسباب غياب تسعة من لاعبي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة في الدوري المصري.

وأعلن الأهلي في وقت سابق قائمته لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن آلام العضلة الخلفية هي سبب استبعاد محمد محمود من قائمة الأهلي.

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ويغيب محمد شريف بعد تعرضه لتمزق في العضلة الضامة، وسيحتاج لمدة علاج قد تصل إلى شهرين قبل العودة للمشاركة في المباريات، حسبما أعلن الأهلي في وقت سابق.

وتعرض أحمد نبيل كوكا للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، سيغيب على إثره لمدة ثلاثة أسابيع.

وأكد الأهلي أيضا أن طاهر محمد طاهر يحتاج إلى فترة تعافي مدتها 3 أسابيع، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويعود سبب غياب الثنائي بدر بانون وزياد طارق لأسباب فنية.

ويغيب المالي أليو ديانج عن المباراة بسبب الإيقاف.

ويستمر غياب بيرسي تاو بسبب الإصابة حيث عاد للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية اليوم السبت بجانب حسين الشحات الذي سيخضع لعملية جراحية في قطر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأحد 24 يوليو.

ويبدأ اللقاء في السادسة والنصف مساء.

ويُلعب على استاد الأهلي We السلام.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل دون أهداف.

ويتواجد الأحمر في المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 23 مباراة.

على الجانب الآخر، يحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.+

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