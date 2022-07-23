المدير التنفيذي: الخطيب ناقش مع سواريش 3 أمور.. وهذا موقف الأهلي من بنشرقي

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي لـ الأهلي عن كواليس ما جاء في جلسة محمود الخطيب رئيس النادي وريكاردو سواريش المدير الفني للفريق بعد خسارة نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

أشرف بنشرقي النادي : لاعب حر الأهلي

وقال شلبي عبر قناة صدى البلد: "الخطيب عقد جلسة مع ريكاردو سواريش اليوم وناقش معه 3 نقاط وهي".

وأضاف "تقييم اللاعبين المعارين في الأندية الأخرى وتحديد من يحتاجه الأهلي ليعود في الموسم المقبل".

الكشف عن كواليس جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي

وأكمل "تحديد اللاعبين الذي يحتاج لهم الجهاز الفني للتعاقد معهم في الموسم المقبل سواء من المصريين أو الأجانب".

وتابع "وأيضا رأي الجهاز الفني في اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في الموسم المقبل".

وأشار "بعد جلسته مع سواريش عقد الخطيب جلسة مع لجنة التخطيط لعرض ما جاء في اجتماعه مع مدرب الفريق على اللجنة، وتم التنسيق بشكل كامل مع ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم".

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق رد قائلا: "عرضنا ملف اللاعبين المطلوبين على المدير الفني وعليه أن يختار في ضوء المراكز التي يحددها، ونحن في الأهلي نحرص على تلبية طلبات المدرب".

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