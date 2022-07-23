الزمالك يودع بنشرقي وأوناجم

السبت، 23 يوليه 2022 - 19:34

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف بنشرقي - محمد أوناجم يحتفلان بفوز الزمالك على الترجي

ودع نادي الزمالك الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بعد نهاية تعاقدهما مع الفريق.

ونشر النادي عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن بنشرقي: "بعض النهايات لا تعني بالضرورة ختام القصة، ولكنها قد تعني أيضا امتداد لشيء آخر أكثر جمالا".

وأضاف "ربما انتهت مسيرة أشرف بنشرقي مع الفريق ولكن يظل حب جماهير الزمالك للاعب ممتد".

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وأكمل "شكرا بنشرقي على خروجك من الباب الكبير، نتمنى لك التوفيق في وجهتك المقبلة".

بينما ودع أوناجم قائلا: "شكرا على كل ما قدمته للزمالك يا أوناجم وخروجك من الباب الكبير".

وأتم "نتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة".

وأوضح أمير مرتضى في وقت سابق ما يخص الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم قائلا: "الأمور حُسمَت بالنسبة لـ بنشرقي وأوناجم، اتفقنا معهما بالتراضي أن يكون هذا الأسبوع هو الأخير لهما، قد يلعبان المباراة المقبلة لكنهما يرحلان خلال أيام. لو أراد اللاعبين الرحيل إلى الخليج أو أوروبا فإننا نحرص ونحترم مصلحتهم تماما كما احترموا قميص النادي حتى آخر دقيقة".

ودع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك ناديه عقب الفوز بكأس مصر عن موسم 2020-2021 على حساب الأهلي برسالة مؤثرة. (طالع التفاصيل)

وأنهى بنشرقي مشواره مع الزمالك بعد 111 مباراة، سجل خلالها 43 هدفا وصنع 27 آخرين وحاصدا لـ 5 ألقاب.

وأعلن أوناجم أمس الجمعة رحيله عن صفوف النادي. (طالع التفاصيل)

فيما شارك أوناجم في 64 مباراة سجل 5 وصنع 10 وفاز بـ 4 ألقاب.

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