الزمالك يودع بنشرقي وأوناجم

ودع نادي الزمالك الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بعد نهاية تعاقدهما مع الفريق.

ونشر النادي عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن بنشرقي: "بعض النهايات لا تعني بالضرورة ختام القصة، ولكنها قد تعني أيضا امتداد لشيء آخر أكثر جمالا".

وأضاف "ربما انتهت مسيرة أشرف بنشرقي مع الفريق ولكن يظل حب جماهير الزمالك للاعب ممتد".

وأكمل "شكرا بنشرقي على خروجك من الباب الكبير، نتمنى لك التوفيق في وجهتك المقبلة".

بعض النهايات لا تعني بالضرورة ختام القصة، ولكنها قد تعني أيضاً امتداد لشيء آخر أكثر جمالاً. ربما انتهت مسيرة أشرف بن شرقي مع الفريق ولكن يظل حب جماهير الزمالك للاعب ممتد. 🤍🏹 شكراً بن شرقي على خروجك من الباب الكبير، نتمنى لك التوفيق في وجهتك المقبلة. 🙏 pic.twitter.com/eEXJX2jitX — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 23, 2022

بينما ودع أوناجم قائلا: "شكرا على كل ما قدمته للزمالك يا أوناجم وخروجك من الباب الكبير".

وأتم "نتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة".

شكراً على كل ما قدمته للزمالك يا أوناچم وخروجك من الباب الكبير. 👏🤍 نتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة. 🙏#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/ol1XCMee08 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 23, 2022

وأوضح أمير مرتضى في وقت سابق ما يخص الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم قائلا: "الأمور حُسمَت بالنسبة لـ بنشرقي وأوناجم، اتفقنا معهما بالتراضي أن يكون هذا الأسبوع هو الأخير لهما، قد يلعبان المباراة المقبلة لكنهما يرحلان خلال أيام. لو أراد اللاعبين الرحيل إلى الخليج أو أوروبا فإننا نحرص ونحترم مصلحتهم تماما كما احترموا قميص النادي حتى آخر دقيقة".

ودع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك ناديه عقب الفوز بكأس مصر عن موسم 2020-2021 على حساب الأهلي برسالة مؤثرة. (طالع التفاصيل)

وأنهى بنشرقي مشواره مع الزمالك بعد 111 مباراة، سجل خلالها 43 هدفا وصنع 27 آخرين وحاصدا لـ 5 ألقاب.

وأعلن أوناجم أمس الجمعة رحيله عن صفوف النادي. (طالع التفاصيل)

فيما شارك أوناجم في 64 مباراة سجل 5 وصنع 10 وفاز بـ 4 ألقاب.

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