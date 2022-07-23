ميكيسوني وتاو يعودان لتدريبات الأهلي.. وفحوصات جديدة لـ عمار حمدي

السبت، 23 يوليه 2022 - 17:44

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

بيرسي تاو مع لويس ميكيسوني - مران الأهلي

أصبح الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي جاهزا للمشاركة في المباريات بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية.

وشارك ميكيسوني في التدريبات الجماعية للأهلي وأصبح لائقا للمشاركة حسب رؤية الجهاز الفني.

ميكيسوني تعرض للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال شهر مايو الماضي.

أخبار متعلقة
نهائي كأس العرش.. الاتحاد المغربي يعلن تفاصيل مواجهة الوداد ونهضة بركان أكرم توفيق يشارك في جزء من مران الأهلي.. والشحات يسافر إلى قطر اتحاد الكرة يعلن إيقاف الإسماعيلي من القيد بسبب لسعد الجزيري.. ورفعه بشرط

[image:2]

وعاد بيرسي تاو للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية بعد نهاية البرنامج التأهيلي.

وتعرض تاو اتمزق في العضلة الأمامية وخاض برنامجا علاجيّا قبل عودته للتدريبات الجماعية بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

وعلى جانب آخر، يخضع عمار حمدي لفحوصات وقياسات بدنية جديدة بعد نحو شهر من الآن لمتابعة استجابته للبرنامج التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها قبل عدة أشهر.

ويتابع الجهاز الطبي للأهلي البرنامج التأهيلي الذي يخوضه عمار حمدي في إطار تأهيله للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبل.

عمار حمدي أجرى جراحة الرباط الصليبي قبل عدة أشهر وخاض طوال الفترة الماضية برامج تأهيلية تمهيدا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك أكرم توفيق في جزء من التدريبات الجماعية للفريق ضمن مرحلة جديدة من برنامج تأهيله للعلاج من الإصابة.

في الوقت ذاته تقرر سفر حسين الشحات لاعب الفريق إلى قطر للخضوع لجراحة الغضروف تحت إشراف الطبيب اليوناني كوستاس أحد أكبر المتخصصين في إجراء علميات الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غدا الأحد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

طالع أيضا

إيقاف الإسماعيلي من القيد

بشرى سارة بخصوص أكرم توفيق

تطور جديد في أزمة مهاجم الباطن

تسلسل زمني.. رونالدو إلى أين

الأهلي لويس ميكيسوني عمار حمدي الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (0) مصر للمقاصة.. بداية اللقاء موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق موعد مباراة الأهلي أمام الجونة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق التشكيل – لاشين والسيسي في خط وسط طلائع الجيش.. وثلاثي في هجوم المقاصة أكرم توفيق يشارك في جزء من مران الأهلي.. والشحات يسافر إلى قطر اتحاد الكرة يعلن إيقاف الإسماعيلي من القيد بسبب لسعد الجزيري.. ورفعه بشرط تقرير سعودي: النصر استفسر من الأهلي عن ديانج مواعيد مباريات اليوم السبت 23-7-2022 والقنوات الناقلة.. سيتي وبايرن ويونايتد وكلاسيكو
أخر الأخبار
الودية الثالثة.. مرموش يشارك في فوز ساحق لـ فولفسبورج على برينتفورد 12 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (0) (0) مصر للمقاصة.. بداية اللقاء 23 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 29 دقيقة | الكرة المصرية
كابيلو: صفقة نابولي الجديدة تذكرني ببدايات محمد صلاح 29 دقيقة | المحترفون
للمرة الأولى.. مصطفى محمد يشارك في فوز نانت الودي على لوريان 30 دقيقة | المحترفون
موعد مباراة الأهلي أمام الجونة في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق 40 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - يبحث عن لقبه الأول.. منتخب لبنان يتأهل لنهائي آسيا بعد فوز مثير على الأردن 52 دقيقة | كرة سلة
ميكيسوني وتاو يعودان لتدريبات الأهلي.. وفحوصات جديدة لـ عمار حمدي 56 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق