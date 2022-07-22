بنشرقي يودع الزمالك

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

هدف أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام غزل المحلة

ودع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك ناديه عقب الفوز بكأس مصر عن موسم 2020-2021 على حساب الأهلي.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتوج الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه عقب الفوز على الأهلي مساء أمس الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وقال بنشرقي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد المباراة: "شُكراً الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرا لاعبي الزمالك، شكرا لكل الأطر الفنية و الطبية و كل من عملت معهم، شكرا كثيرا جمهور الزمالك".

وواصل "بدأت الخِطاب من النهاية لأنني أشُك أنني سأصل الى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التي كنت أتمنى عدم مجيئها، لا أستطيع أن أنكر فضلكم لقد ساندتموني في أوقات الرخاء والشدة".

وواصل " كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب والأفراح لم أشعر فيها أبدا أنني غريب وأجنبي بل كنت كإبن من أبناء الدار الأبرار".

وأتم اللاعب المغربي رسالته قائلا: "لكن هذه سنة الحياة، وداعا لكم جميعا من أصغر الى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية و لنا عودة ان شاء الله في بيتي الثاني".

وانضم اللاعب صاحب الـ27 عاما إلى الزمالك قادما من الهلال السعودي في صيف عام 2019.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بالدوري المصري مرة وكذلك السوبر المحلي ونظيره الإفريقي.

فيما ظفر ببطولتي كأس مصر.

وخاض بنشرقي مع الزمالك 107 مباراة سجل خلالهم 40 هدفا وصنع 27 آخرين.

وكان أمير مرتضى منصور قال في تصريحات سابقة: "لأمور حُسمَت بالنسبة لـ بنشرقي ومحمد أوناجم، اتفقنا معهما بالتراضي أن يكون هذا الأسبوع هو الأخير لهما، قد يلعبان المباراة المقبلة لكنهما يرحلان خلال أيام. لو أراد اللاعبين الرحيل إلى الخليج أو أوروبا فإننا نحرص ونحترم مصلحتهم تمامًا كما احترموا قميص النادي حتى آخر دقيقة".

فيما قال مصدر مقرب من بنشرقي لـFilGoal.com: "رحلة بنشرقي مع الزمالك لم تنته. اللاعب ومحمد أوناجم كذلك سيستمران لمباراة سموحة وربما المباراة التالية".

وأضاف "اللاعبان سيعقدان جلسة مع إدارة النادي قبل مران الجمعة لتحديد موعد سفرهما النهائي".

وأتم "الزمالك يحاول مد تواجد اللاعبين رفقة الفريق حتى ما بعد مباراة بيراميدز، لكن ربما لا يستطيع اللاعبين تلبية طلب إدارة الزمالك".

الزمالك بنشرقي
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