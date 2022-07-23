اتحاد الكرة يعلن إيقاف الإسماعيلي من القيد بسبب لسعد الجزيري.. ورفعه بشرط

السبت، 23 يوليه 2022 - 16:41

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن اتحاد الكرة اليوم السبت تلقيه خطابا من المحكمة الرياضية يفيد بإيقاف الإسماعيلي عن القيد لعدم تسديد النادي للمستحقات العقوبة الموقعة عليه لصالح لاعبه السابق لسعد الجزيري.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن خطاب المحكمة الرياضية لم يحدد مدة الإيقاف وأن العقوبة ستظل موقعة لحين دفع المستحقات.

وكانت المحكمة الرياضية غرمت الإسماعيلي 600 ألف دولار في شهر يونيو الماضي وذلك بعد شكوى من اللاعب بداعي حجز جواز سفره من قبل النادي ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار يناير قبل الماضي على أن يتم منحه 20% من قيمة عقده فقط.

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صاحب الـ30 عاما لعب للإسماعيلي في الفترة من يوليو 2018 وحتى يناير 2019. وشارك بقميص الدراويش في 12 مباراة بكل المسابقات وسجل خلالها 3 أهداف.

من جانبه كان يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي قال قبل دقائق من إعلان اتحاد الكرة للنبأ لـFilGoal.com: "لم يصلنا أي إخطار رسمي بالعقوبة حتى الآن".

وواصل "تحدثت مع المستشار القانوني لاتحاد الكرة ولم يخبرني بأي شيء".

وأتم "قبل المباريات نواجه عدة شائعات هدفها التأثير على الفريق".

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