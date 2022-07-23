تين هاج: ما حدث أمام أستون فيلا درس للاعبين.. لم نكن جيدين

انتقد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد ما حدث من فريقه في تعادله مع أستون فيلا اليوم السبت وديا.

وفرط يونايتد في تقدمه بهدفين أمام أستون فيلا ليتعادل في آخر مبارياته الودية في أستراليا.

وتحدث تيج هاج عقب المباراة قائلا: "نريد تقديم كرة قدم استباقية وهجومية ونتحلى بالمبادرة، شاهدت ذلك اليوم ولفترات طويلة في المباراة".

واستدرك "لكن في النهاية يتعين علينا السيطرة على المباراة والتحكم بها وهو ما لم نقم به".

وأكمل "يجب أن يتحلى كل اللاعبين بالثقة لأنهم جيدين ولكن يجب أن يعرفوا أن عليهم العمل واللعب كفريق واحدة ووقتها سنقدم مستويات جيدة".

وأردف "المباراة كانت تحت سيطرتنا ثم فقدنا تلك السيطرة وهذا ليس جيدا".

وتابع المدرب الهولندي حديثه "أحرزنا تقدما كأفراد في المعسكر هناك أمور إيجابية وأخرى سلبية وهكذا سيكون الموسم لأن الأمور لا تسير بشكل تصاعدي خلاله".

وأضاف "كنا مميزين في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كنا سيئين وفقدنا السيطرة على المباراة وهذا ليس جيدا ولكنه درس للاعبين".

وعن أرضية ملعب المباراة السيئة قال: "هذه الظروف التي ينبغي علينا التكيف والتعامل معها فهو كان ملعبا لكلا الفريقين وعلينا الاستفادة من وضع الأرضية بقدر الإمكان".

وأصبحت تلك هي المباراة الأولى التي يفشل فيها يونايتد في الفوز تحت إمرة مدربه الجديد إريك تين هاج.

إذ أن يونايتد فاز على ليفربول برباعية دون رد وعلى ميلبورن فيكتوري بأربعة أهداف لهدف.

بالإضافة لانتصاره بثلاثة أهداف لهدف على كريستال بالاس قبل تعادله اليوم مع أستون فيلا.

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