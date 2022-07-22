برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثانية

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 11:35

كتب : FilGoal

تقديم تشافي - خوان لابورتا

أعلن نادي برشلونة إتمام المرحلة الثانية من خطة "الرافعة الاقتصادية" للخروج بالنادي من وضعه الحالي.

ونشر النادي الكتالوني بيانا أوضح فيه أنه باع 15% إضافية من حقوق البث التلفزيوني بعدما كان قد توصل إلى اتفاق سابق بنسبة 10%.

وأشار إلى أنه تمكن من تفعيل الرافعتين وبيع 25% من النقل التلفزيوني إلى شركة "Sixth Street" لمدة 25 عاما.

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وقال لابورتا بخصوص ذلك: "نواصل المضي قدمًا في استراتيجيتنا ويسعدنا أن نكمل هذه الاتفاقية الإضافية مع "Sixth Street" وهو ما يضيف لنا الكثير من الربح ورأس المال، نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد".

ما هي الأرقام التي سيجنيها برشلونة من بيع 25% من حقوق البث التليفزيوني؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية نشرت تقريرا بالأمس أوضحت فيه المبالغ التي جناها برشلونة من تفعيل الرافعة الاقتصادية.

وأوضحت في تقريرها أنّ برشلونة تحصل على 207.5 مليون يورو في البداية بشأن بيع 10% من حقوق البث.

فيما أتم بيع الـ 15% الإضافية مقابل 400 مليون يورو.

وأضافت أن برشلونة تمكن من إغلاق السنة المالية 2021-2022 بمكاسب مالية بعد تفعيل الرافعتين وبيع 25% من النقل التلفزيوني.

وشددت على أن برشلونة يحتاج إلى 100 مليون يورو لقيد الصفقات الجديدة وسيكون أمامه خيارين إما تفعيل الرافعة الاقتصادية الثالثة أو بيع أحد اللاعبين.

ما هي الرافعات الاقتصادية؟

الرافعة الاقتصادية هي استراتيجية يستخدم فيها المستثمر إما الديون وإما جزء من أصوله لتوفير رأس المال اللازم للاستثمار فيما يمكنه زيادة العائد المحتمل لاستثماراته.

ويختلف هذا المفهوم عن "الرافعة المالية" الشائعة عبر منصات التداول والبورصة، إذ يقتصر الأمر على اقتراض المال للاستثمار في منتجات مالية معينة تهدف لزيادة العائد.

تعرف على تفاصيل خطة برشلونة

وفي حال برشلونة خطته تتكون من رافعتين أساستين الأولى بيع 49.9% من أسهم شركة التسويق BLM التابعة لأصول النادي أما الثانية والتي تمت للتو بيع 25% من حقوق بث النادي لمدة 25 عاما.

يذكر أن خوان لابورتا رئيس النادي وإدارته حصلوا بالفعل على موافقة الأعضاء لإقرار هذه الخطة.

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