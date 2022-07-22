الجزيري عن مستقبله مع الزمالك: لدي عقد يربطني بالنادي وأحترمه

رد سيف الجزيري مهاجم الزمالك على أنباء رحيله عن الفريق الأبيض مؤكدا أنه يحترم تعاقده مع النادي.

سيف الدين الجزيري النادي : الزمالك

وتوج الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه عقب الفوز على الأهلي مساء أمس الخميس عن نهائي موسم 2020-2021 في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وتحدث الجزيري لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "عندما تلعب في الزمالك يجب أن تلعب على الألقاب والبطولات ولا ننسى أننا سنواجه سموحة بعد أيام وعلينا التركيز في تلك المباراة".

وأكمل "هذا أحد أكبر الأندية في إفريقيا ولديه جمهور بالملايين يحب الفوز بالبطولات وأتمنى الاستمرار على هذا وأن نتوج بالدوري وكأس مصر".

وعن مستقبله قال: "لدي عقد يربطني بالزمالك 3 سنوات وأحترم العقد والنادي الذي أنا متواجد فيه".

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما إلى الزمالك قادما من المقاولون العرب معارا في يناير من عام 2021 قبل أن يضمه النادي الأبيض نهائيا بعد ذلك بعدة أشهر.

ويستمر تعاقد الجزيري مع الزمالك حتى صيف عام 2024.