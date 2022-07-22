الجزيري عن مستقبله مع الزمالك: لدي عقد يربطني بالنادي وأحترمه

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 11:25

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك

رد سيف الجزيري مهاجم الزمالك على أنباء رحيله عن الفريق الأبيض مؤكدا أنه يحترم تعاقده مع النادي.

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

وتوج الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه عقب الفوز على الأهلي مساء أمس الخميس عن نهائي موسم 2020-2021 في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وتحدث الجزيري لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "عندما تلعب في الزمالك يجب أن تلعب على الألقاب والبطولات ولا ننسى أننا سنواجه سموحة بعد أيام وعلينا التركيز في تلك المباراة".

أخبار متعلقة
المثلوثي: من لا يتحمل الضغط عليه البحث عن عمل آخر.. نركز على الدوري الآن بنشرقي يودع الزمالك مواعيد مباريات الجمعة 22-7-2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري

وأكمل "هذا أحد أكبر الأندية في إفريقيا ولديه جمهور بالملايين يحب الفوز بالبطولات وأتمنى الاستمرار على هذا وأن نتوج بالدوري وكأس مصر".

وعن مستقبله قال: "لدي عقد يربطني بالزمالك 3 سنوات وأحترم العقد والنادي الذي أنا متواجد فيه".

وانضم اللاعب صاحب الـ29 عاما إلى الزمالك قادما من المقاولون العرب معارا في يناير من عام 2021 قبل أن يضمه النادي الأبيض نهائيا بعد ذلك بعدة أشهر.

ويستمر تعاقد الجزيري مع الزمالك حتى صيف عام 2024.

سيف الجزيري الزمالك
نرشح لكم
المثلوثي: من لا يتحمل الضغط عليه البحث عن عمل آخر.. نركز على الدوري الآن بنشرقي يودع الزمالك مواعيد مباريات الجمعة 22-7-2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري حازم إمام: الفوز على الأهلي بطولة خاصة.. وأعد بالقتال خلال المباربات المقبلة حكم القمة: استمتعت بلقاء الأهلي والزمالك بسبب هجوم الفريقين.. ولم أشعر بصعوبة بإدارته أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك الونش: أحيينا الموسم ونعد جماهير الزمالك بلقب الدوري
أخر الأخبار
برشلونة يفعل الرافعة الاقتصادية الثانية 7 دقيقة | الدوري الإسباني
الجزيري عن مستقبله مع الزمالك: لدي عقد يربطني بالنادي وأحترمه 18 دقيقة | الكرة المصرية
المثلوثي: من لا يتحمل الضغط عليه البحث عن عمل آخر.. نركز على الدوري الآن 26 دقيقة | الكرة المصرية
بنشرقي يودع الزمالك 52 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الجمعة 22-7-2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
سيفارق والده.. كونسيساو يرحل عن بورتو وينضم إلى أياكس 9 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد تمثيل الأتزوري.. جواو بيدرو يرحل عن إيطاليا وينضم لـ فنربخشة 10 ساعة | الكرة الأوروبية
حازم إمام: الفوز على الأهلي بطولة خاصة.. وأعد بالقتال خلال المباربات المقبلة 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق