خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 19:25

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي

علم FilGoal.com أن الأهلي قرر اتخاذ عدة خطوات لإصلاح أوضاع الفريق بعد الهزيمة الأخيرة في نهائي كأس مصر 2021 أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

على رأس هذه الخطوات جاء قرار محمود الخطيب رئيس النادي بتجميد مستحقات اللاعبين حتى نهاية الموسم.

أيضا يواجه لاعبو الأهلي خصومات مالية كبيرة، إثر الفترة السيئة التي يعيشها الفريق الأحمر.

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وعلم FilGoal.com أيضا أن مران اليوم شهد رسالة صريحة نقلها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن رئيس النادي، شدد خلالها على عدم إمكانية التهاون في الفترة المقبلة، وكون النتائج الأخيرة لا ترضي جماهير الأهلي.

وأوضح عبد الحفيظ أن القتال لإسعاد الجماهير لا يأتي فقط بحصد البطولات بل بالاستمرار في التواجد على القمة وتقديم أفضل أداء ممكن.

واعتبر الخطيب أن أي بطولة بمجرد الفوز بها تنضم إلى تاريخ النادي ويبدأ بعدها البحث عن إنجاز جديد، وهو ما يضع كل لاعب أمام مسؤولياته تجاه القميص مرة أخرى.

وخسر الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020-2021، في القمة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

جاء ذلك أيضا عقب الخسارة الأخيرة في الدوري أيضا أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

وتولى البرتغالي ريكاردو سواريش قيادة الأهلي رسميا في الثلاثين من يونيو الماضي، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد فترة مؤقتة بينهما تولاها سامي قمصان المدرب العام.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري بـ 48 نقطة من 23 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر.

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