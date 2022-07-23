ديجافو.. أستون فيلا يصدم مانشستر يونايتد بتعادل مثير وديا

في 15 بناير الماضي تقدم مانشستر يونايتد على أستون فيلا بهدفين دون رد وأدرك الأخير التعادل في الدقائق الأخيرة واليوم تكرر الأمر بالطريقة ذاتها.

وتعادل مانشستر يونايتد مع منافسه أستون فيلا وديا اليوم السبت إيجابيا بهدفين لكل من فريق في المباراة التي جمعت بينهما في بيرث في أستراليا.

تقدم مانشستر يونايتد عن طريق جادون سانشو في الدقيقة 25.

وسجل ماتي كاش هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42.

وقلص ليون بايلي النتيجة بهدف أول لأستون فيلا في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع وبالتحديد في الثانية الأخيرة من المباراة سجل كالوم شامبرز هدف التعادل القاتل.

وأصبحت تلك هي المباراة الأولى التي يفشل فيها يونايتد في الفوز تحت إمرة مدربه الجديد إريك تين هاج.

إذ أن يونايتد فاز على ليفربول برباعية دون رد وعلى ميلبورن فيكتوري بأربعة أهداف لهدف.

بالإضافة لانتصاره بثلاثة أهداف لهدف على كريستال بالاس قبل تعادله اليوم مع أستون فيلا.

اقرأ ايضا

خاص – قرارات الأهلي عقب خسارة كأس مصر

الجزيري يوضح موقفه مع الزمالك

خطوة جديدة من برشلونة للخروج من وضعه الاقتصادي

بنشرقي يودع الزمالك