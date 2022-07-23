عكاظ السعودية: فيفا يغرم أهلي جدة بسبب النقاز

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي أهلي جدة السعودي بسداد مبلغ 3.5 مليون ريال لصالح التونسي حمدي النقاز بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأوضح أنيس بن ميم وكيل النقاز أنه تلقى اليوم حكم الفيفا بشأن مستحقاته المالية التي يطالب بها أهلي جدة.

وكشف تقرير سابق لـ "الرياضية" السعودية وأوضح التقرير "أن اللاعب التونسي يطالب بتعويض مالي يصل إلى نحو 4 ملايين ريال بسبب فسخ العقد من طرف واحد، وتأخير رواتبه لمدة 4 أشهر".

وانضم النقاز في سبتمبر من العام الماضي لمدة موسم وشارك فقط في 8 مباريات منذ انتقاله قبل أن يفسخ عقده في النهاية.

الظهير التونسي عاد للزمالك الصيف الماضي لكنه بسبب إيقاف النادي من القيد انتقل بصورة مؤقتة إلى أهلي جدة السعودي.

وسبق أن صرح أنيس بن ميم وكيله في وقت سابق: "تم إنهاء الارتباط بين النقاز والأهلي، وسيعود لتفعيل عقده مع الزمالك الذي من المفترض أن يبدأ في الأول من يوليو".

وعن حصوله على قيمة العقد البالغة 800 ألف إذا لم يستمر مع الزمالك أوضح بن ميم "إذا لم يكن الزمالك بحاجة للاعب ولن يعول عليه سنرى ما سيحدث، سواء كان فسخ العقد أو البيع أو إعارة اللاعب لفريق آخر، كلها أمور مطروحة للنقاش".

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