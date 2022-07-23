عكاظ السعودية: فيفا يغرم أهلي جدة بسبب النقاز

السبت، 23 يوليه 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - أهلي جدة

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي أهلي جدة السعودي بسداد مبلغ 3.5 مليون ريال لصالح التونسي حمدي النقاز بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأوضح أنيس بن ميم وكيل النقاز أنه تلقى اليوم حكم الفيفا بشأن مستحقاته المالية التي يطالب بها أهلي جدة.

وكشف تقرير سابق لـ "الرياضية" السعودية وأوضح التقرير "أن اللاعب التونسي يطالب بتعويض مالي يصل إلى نحو 4 ملايين ريال بسبب فسخ العقد من طرف واحد، وتأخير رواتبه لمدة 4 أشهر".

أخبار متعلقة
الرياضية السعودية: النقاز ينتظر حسم قضيته ضد أهلي جدة محامي اللاعبين: الجزيري له مستحقات ولم يقدم شكوى ضد الزمالك.. وهذا وضع النقاز خبر في الجول - بسبب عدم التزام اللاعب في السداد.. أزمة منتظرة بين الزمالك والنقاز في الجول يوضح – موقف الزمالك من النقاز بعد فسخ تعاقده مع أهلي جدة

وانضم النقاز في سبتمبر من العام الماضي لمدة موسم وشارك فقط في 8 مباريات منذ انتقاله قبل أن يفسخ عقده في النهاية.

الظهير التونسي عاد للزمالك الصيف الماضي لكنه بسبب إيقاف النادي من القيد انتقل بصورة مؤقتة إلى أهلي جدة السعودي.

وسبق أن صرح أنيس بن ميم وكيله في وقت سابق: "تم إنهاء الارتباط بين النقاز والأهلي، وسيعود لتفعيل عقده مع الزمالك الذي من المفترض أن يبدأ في الأول من يوليو".

وعن حصوله على قيمة العقد البالغة 800 ألف إذا لم يستمر مع الزمالك أوضح بن ميم "إذا لم يكن الزمالك بحاجة للاعب ولن يعول عليه سنرى ما سيحدث، سواء كان فسخ العقد أو البيع أو إعارة اللاعب لفريق آخر، كلها أمور مطروحة للنقاش".

طالع أيضا

خاص – قرارات الأهلي عقب خسارة كأس مصر

الجزيري يوضح موقفه مع الزمالك

خطوة جديدة من برشلونة للخروج من وضعه الاقتصادي

بنشرقي يودع الزمالك

حمدي النقاز أهلي جدة السعودي
نرشح لكم
كأس العرب للشباب - تونس تقسو على البحرين بثلاثية.. والمغرب يفسد مفاجأة السودان مواعيد مباريات الجمعة 22-7-2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري كأس العرب للشباب – منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على عمان بهدف انتهت كأس العرب للشباب - مصر (1) - (0) عمان.. فوز الفراعنة كأس العرب للشباب – الجزائر تفوز على لبنان بثنائية وتتصدر المجموعة الثالثة حارس بتروجيت: هدفي التتويج مع مصر بـ كأس العرب تحت 20 عاما كأس العرب للشباب - السعودية تفوز على موريتانيا وتعادل الإمارات والأردن حوار في الجول – خالد غنيم: مواجهة بلدي مصر موقف صعب.. لكني سأعمل على فوز عمان
أخر الأخبار
لاعبو الزمالك يودعون طارق حامد ساعة | الكرة المصرية
توخيل يوضح موقفه من رحيل أزبيليكويتا.. وصفقة كوندي ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب فاركو: نعمل على مشروع حقيقي.. وطرد صبحي لم يكن مستحقا 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - 3 أسباب لاستمرار الجزيري مع الزمالك الموسم المقبل 2 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يتواصل للمرة الأخيرة مع رزاق سيسيه قبل شكواه في فيفا 2 ساعة | الكرة المصرية
عكاظ السعودية: فيفا يغرم أهلي جدة بسبب النقاز 2 ساعة | الوطن العربي
سكاي: نونو تافاريس على أعتاب أتالانتا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – موقف الزمالك من ثنائيه المُعار إلى سموحة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق