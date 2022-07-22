كأس العرب للشباب - تونس تقسو على البحرين بثلاثية.. والمغرب يفسد مفاجأة السودان

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

كأس العرب للشباب

حقق منتخب تونس فوزا ثقيلا على حساب منافسه البحريني ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العرب تحت 20 عاما.

وتستضيف مدينة أبها السعودية منافسات النسخة الثامنة من كأس العرب للشباب.

وفاز منتخب تونس على منتخب البحرين بنتيجة 3-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب نادي ضمك.

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وسجل يوسف سنانة هدف المنتخب التونسي الأول في الدقيقة 44 بعد استغلال خطأ حارس مرمى منتخب البحرين.

وأضاف محمد دربالي الهدف الثاني في الدقيقة بضربة رأسية في الدقيقة 61 من المباراة.

واختتم محمد عبيد أهداف منتخب تونس بعدما سجل الهدف الثالث من ضربة رأسية أيضا في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز تصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الخامسة التي تضم البحرين وجيبوتي إلى جانب نسور قرطاج.

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رباعية المغرب

في المقابل أفسد منتخب المغرب للشباب مفاجأة منافسه السوداني بعد مباراة مثيرة حسمها أسود الأطلس بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقدم المنتخب السوداني بالهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق أمجد عصام قبل أن يعدل ياسين خاليفي النتيجة للمنتخب المغربي في الدقيقة 33.

وأضاف عبد الرحمن سنوسي الهدف الثاني للمنتخب المغربي في الدقيقة 35 بضربة رأسية رائعة قبل ان يعدل حمد خضر النتيجة للمنتخب السوداني من ضربة حرة ثابتة في الدقيقة 43.

وأعاد محمد أخراز التقدم لمنتخب المغرب وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 54 قبل أن يضيف محمد أنس ميموني الهدف الرابع ويضمن النقاط الثلاث لمنتخب بلاده.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة السادسة التي تضم السودان وجيبوتي.

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