اتحاد السلة يعلن ترشيح الأهلي للمشاركة في BAL.. ومواعيد القيد للموسم الجديد

أصدر الاتحاد المصري لكرة السلة عدة قرارات عقب نهاية اجتماع المجلس أمس الخميس.

وجاءت قرارات اتحاد السلة كالآتي:

الموافقة على اعتماد نشرة قيد اللاعبين للموسم الرياضي 2022-23

فتح باب القيد ابتداءً من يوم 25 يوليو 2022 وحتى 20 أغسطس ويعتبر اللاعب القديم غير المقيد حرا اعتبارا من يوم 21 أغسطس 2022

ترشيح الأهلي بصفته حامل لقب الدوري للمشاركة في بطولة الأندية الإفريقية BAL

تعيين محمد محروس مدربا لمنتخب السيدات 3×3 ومحمد البرنس لمنتخب سيدات 3×3 تحت 23 عاما

الموافقة على إقامة معسكر الحكام الدوليين والدرجة الأولى بالمدينة الشبابية في رأس البر خلال شهر أغسطس 2022

الموافقة على إقامة مهرجان ميني باسكت الصيفي بمدينة الإسكندرية خلال شهر سبتمبر 2022

الموافقة على إقامة دراسات لحكام 3×3 لفروع الغربية والسويس والقاهرة

إقامة بطولات 3×3 لفروع القاهرة والجيزة والإسكندرية

وتوج الأهلي الموسم الماضي بلقب الدوري بعد التفوق الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.

وكان أوجستي قد توج مع الفريق بدوري السوبر للمحترفين، ودوري المرتبط وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة، والبطولة العربية للأندية.

وسبق أن شارك الزمالك في النسختين الأولى والثانية من البطولة التي تقام تحت رعاية NBA.

ففاز بلقب النسخة الأولى في 2021 وودع من ربع النهائي في النسخة التالية.

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