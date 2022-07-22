سكاي: وست هام يقترب من ضم سكاماكا

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

جانليوكا سكاماكا - إيطاليا

يقترب جيانلوكا سكاماكا مهاجم ساسولو الإيطالي من الانتقال لصفوف وست هام يونايتد الإنجليزي.

وبحسب شبكة "سكاي" الإنجليزية والصحفيان فابرزيو رومانو وجيانلوكا دي مارزيو فأن اللاعب سينضم إلى الهامرز مقابل 36 مليون يورو بالإضافة إلى 6 ملايين يورو مكافآت و10% من قيمة البيع المستقبل.

ويعد سكاماكا مستقبل هجوم منتخب إيطاليا بعدما انضم في التوقف الدولي الماضي في دوري الأمم الأوروبية وخاض من قبل مباريات ودية.

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وتفوق وست هام على باريس سان جيرمان الذي ارتبط اسمه باللاعب في الفترة السابقة.

وكان ميلان وإنتر من أبرز الأسماء التي ارتبطت بضم الدولي الإيطالي لكنهما لم يتوصلا لاتفاق مع إدارة النيروفيردي.

وخاض سكاماكا البالغ 23 عاما 36 مباراة في الدوري الإيطالي سجل خلالها 16 هدفا.

وسبق أن جدد اللاعب تعاقده في أبريل الماضي حتى 2026.

وشبهت بعض المواقع سكاماكا بالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان المخضرم، إذ يبلغ طوله 195 سم وكذلك لعب في الدوري الهولندي مع زفولي وإيندهوفن.

وقضى اللاعب الموسم قبل الماضي بقميص أسكولي في الدرجة الثانية الإيطالية وسجل 13 هدفا.

وبقميص منتخب إيطاليا تحت 21 عاما سجل 7 أهداف في 12 مباراة.

وارتدى سكاماكا قميص منتخب إيطاليا الأول في 7 مباريات دولية.

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