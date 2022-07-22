مدرب أياكس يفسد محاولات مانشستر يونايتد للتعاقد مع أنتوني

يثق ألفريد شرودر مدرب أياكس أمستردام في بقاء الجناح البرازيلي أنتوني ضمن صفوف فريقه خلال الموسم المقبل.

شرودر تولى مهمة تدريب أياكس خلفا لإريك تين هاج الذي تعاقد مع مانشستر يونايتد ويرغب في ضم أنتوني إلى فريقه الجديد.

وقال شرودر في تصريحات تلفزيونية عن أنتوني عبر قناة ناديه: "لا أنتوني لن يرحل. لقد تخلينا عن عدد معين من اللاعبين وأتوقع ألا يرحل أي لاعب آخر".

وشدد "سيكون الأمر سيئا للغاية بالنسبة لنا إذا فقدنا لاعبا أساسيا آخر".

صحيفة ذا صن البريطانية أوضحت أن مجموعة من مسؤولي مانشستر يونايتد سافروا إلى هولندا لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة خلال الأيام الماضية.

وأوضح التقرير أن الشياطين الحمر مستعدون لدفع 40 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدمات البرازيلي.

وتحاول إدارة يونايتد تلبية مطالب إيريك تين هاج المدير الفني الجديد للفريق القادم من أياكس أمستردام.

وتألق الجناح البرازيلي تحت قيادة إريك تين هاج حيث فاز أياكس بلقب الدوري الهولندي للعام الثاني على التوالي الموسم الماضي.

وسجل أنتوني 12 هدفا وصنع 10، في مركز الجناح الأيمن الذي أصبح يمثل مشكلة ليونايتد خلال المواسم الأخيرة.

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