خبر في الجول – اجتماع مع سواريش من أجل التجهيز لصفقات الموسم الجديد

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 19:35

كتب : أحمد الخولي

ريكاردو سواريش - الأهلي

تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي اجتماعا هاما خلال الأيام المقبلة مع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق، من أجل التجهيز لصفقات الموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فأن محمود الخطيب رئيس النادي طلب من المدرب البرتغالي وضع تصورا للمراكز التي تحتاج للتدعيم من واقع دراسته للأوضاع داخل الفريق.

ويجري العمل على تجهيز قائمة من اللاعبين الأجانب في مختلف المراكز لكي يختار منها سواريش المناسب لخطته في الموسم الجديد.

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وعلم FilGoal.com أيضا أن الأهلي قرر اتخاذ عدة خطوات لإصلاح أوضاع الفريق بعد الهزيمة الأخيرة في نهائي كأس مصر 2021 أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد. (طالع التفاصيل)

وخسر الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2020-2021، في القمة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

جاء ذلك أيضا عقب الخسارة الأخيرة في الدوري أيضا أمام بيراميدز بهدفين دون رد.

وتولى البرتغالي ريكاردو سواريش قيادة الأهلي رسميا في الثلاثين من يونيو الماضي، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد فترة مؤقتة بينهما تولاها سامي قمصان المدرب العام.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري بـ 48 نقطة من 23 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراتين أكثر.

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