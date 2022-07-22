الخامس.. أولكساندر زينتشينكو إلى أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي ضم الظهير الأوكراني أولكساندر زينتشينكو قادما من مانشستر سيتي بعقد طويل الأمد.

وانضم الأوكراني في معسكر أرسنال في مدينة أورلاندو الأمريكية وسيتم الإعلان عن رقمه مع الفريق في الوقت المناسب.

وبحسب التقارير فأن الصفقة تمت بمقابل يقدر 30 مليون جنيه أسترليني.

وقال إيدو المدير التقني لأرسنال: "يسعدني جدا أن أرى كيف نعمل كفريق هنا في النادي. لقد وضعنا خطة معا في وقت مبكر وكان أولكساندر زينتشينكو محور التركيز الرئيسي في قائمتنا".

وأضاف "نحن سعداء بوجود أليكس معنا الآن لأنه يمتلك السمات التي أنا متأكد من أنها ستضع فريقنا في مستوى مختلف".

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني: "نحن سعداء جدا بانضمام أليكس إلينا. إنه لاعب أعرفه جيدا شخصيا وواصلت متابعته بعد الفترة التي قضيتها في مانشستر سيتي. أليكس لاعب عالي الجودة يمنحنا الخيارات والتنوع".

وأكمل "لا يتعلق الأمر فقط بالمراكز التي يمكن أن يلعبها ولكن أيضا، التنوع الذي سيوفره لنا في الهجوم والدفاع. أليكس شخص يتمتع بصفات وشخصية إنسانية رائعة، ويسعدني أن الجميع بذل هذا الجهد الهائل لإحضار أليكس إلى النادي".

أرسنال تعاقد الصيف الحالي مع جابريل خيسوس من مانشستر سيتي، وفابيو فييرا من بورتو البرتغالي ومات تيرنر من نيو إنجلاند الأمريكي وماركينيوس من ساو باولو.

في صيف 2016 تعاقد سيتي مع زينتشينكو لاعب نادي أوفا الروسي الأوكراني حين كان يبلغ من العمر 19 عاما.

وفي 2019 أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد عقد لاعبه الأوكراني حتى عام 2024 بعدما كان ينتهي في صيف 2021.

وشارك زينتشينكو في 28 مباراة الموسم الماضي، وصنع 5 أهداف.

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