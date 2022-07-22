ماني: أخبرت كلوب برغبتي في الرحيل قبل سنة.. وهذا سبب قراري

كشف ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ عن اتخاذه قرار الرحيل من فريقه السابق ليفربول قبل عام وإخباره لمدرب الأخير يورجن كلوب بقراره آنذاك.

ورحل ماني عن ليفربول صوب بايرن ميونيخ عقب ستة أعوام قضاهم مع الفريق الإنجليزي.

وتحدث ماني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "في العام الماضي اتخذت قراري بالرحيل لأنني أردت خوض تحد جديد في حياتي".

وواصل "بالنسبة لي كان ذلك الوقت الصحيح وتحدثت مع كلوب قبل سنة وأوضحت له رغبتي في الرحيل".

وأكمل "إن رأيتم قصتي فأنا أتيت من مدينة صغير ودائما حياتي كانت بمثابة تحدي لذا أريد أن أتحدى نفسي طوال الوقت".

وتابع اللاعب السنغالي حديثه "قضيت ثمانية أعوام في الدوري الإنجليزي منهم ستة رائعين مع ليفربول وأستطيع القول إننا فزنا بكل شيء تقريبا".

وأردف "لم يكن القرار سهلا لكن مع ذلك هناك قرارات ينبغي علينا اتخاذها وأعتقد أن هذا كان أفضل قرار اتخذته في مسيرتي".

وأتم ماني حديثه "أنا الآن في أحد أفضل أندية العالم وأنا سعيد حقا لكوني في بايرن ميونيخ ومتشوق لبداية الموسم".

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