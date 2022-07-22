تقارير: لن يرحل.. تين هاج سيعتمد على مارسيال أساسيا في يونايتد حتى مع عودة رونالدو

بعد أشهر من التكهنات قرر إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عدم السماح للاعب الفريق أنتوني مارسيال بالرحيل وسوف يعتمد عليه بشكل أساسي الموسم المقبل.

أنتوني مارسيال النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ووفقا لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية فإن تين هاج اتخذ قرار استمرار مارسيال قبل سفر الفريق لخوض جولته التحضيرية.

وأشار التقرير إلى أن تين هاج يجهز اللعب الفرنسي ليكون مهاجم يونايتد الأساسي الموسم المقبل.

فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مارسيال سيقود هجوم الفريق حتى لو عاد كريستيانو رونالدو إلى للتدريبات في ظل انقطاعه عنه حاليا بداعي ظروف عائلية عقب إعلانه رغبته بالرحيل.

وأوضحت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن مارسيال أثار إعجاب تين هاج في التدريبات والمباريات الودية لذا قرر استمراره.

وكان مارسيال أعير منتصف الموسم الماضي إلى صفوف إشبيلية.

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