تقارير: لن يرحل.. تين هاج سيعتمد على مارسيال أساسيا في يونايتد حتى مع عودة رونالدو

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 14:10

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال وسكوت مكتوميناي - مانشستر يونايتد

بعد أشهر من التكهنات قرر إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عدم السماح للاعب الفريق أنتوني مارسيال بالرحيل وسوف يعتمد عليه بشكل أساسي الموسم المقبل.

أنتوني مارسيال

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ووفقا لصحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية فإن تين هاج اتخذ قرار استمرار مارسيال قبل سفر الفريق لخوض جولته التحضيرية.

وأشار التقرير إلى أن تين هاج يجهز اللعب الفرنسي ليكون مهاجم يونايتد الأساسي الموسم المقبل.

أخبار متعلقة
تين هاج: الصفقات الجديدة أمر حيوي إن كنا نريد النجاح.. نحتاج لخيارات أكثر في الهجوم ماركا: أتلتيكو مدريد يجدد تعاقد ليمار بعد موافقته على تخفيض 50% من راتبه أليجري: واجبي الفوز بالدوري الإيطالي بعد موسم بلا ألقاب

فيما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مارسيال سيقود هجوم الفريق حتى لو عاد كريستيانو رونالدو إلى للتدريبات في ظل انقطاعه عنه حاليا بداعي ظروف عائلية عقب إعلانه رغبته بالرحيل.

وأوضحت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن مارسيال أثار إعجاب تين هاج في التدريبات والمباريات الودية لذا قرر استمراره.

وكان مارسيال أعير منتصف الموسم الماضي إلى صفوف إشبيلية.

اقرأ أيضا

أوناجم يعلن رحيله عن الزمالك

الجزيري يوضح موقفه مع الزمالك

خطوة جديدة من برشلونة للخروج من وضعه الاقتصادي

بنشرقي يودع الزمالك

مارسيال مانشستر يونايتد رونالدو تين هاج
نرشح لكم
تين هاج: الصفقات الجديدة أمر حيوي إن كنا نريد النجاح.. نحتاج لخيارات أكثر في الهجوم الحادي عشر.. لينجارد يعزز هجوم نوتنجهام فورست نجم اسكتلندا السابق: صلاح أسطورة لـ ليفربول.. يتسبب في الكوابيس للمدافعين حوار - فاران: لم أندم على انتقالي إلى مانشستر يونايتد.. ولا نتحدث عن رحيل رونالدو للمرة الأولى في التحضيرات.. صلاح في التشكيل الأساسي لمواجهة ليفربول ضد لايبزج تقرير: رونالدو مستعد لتخفيض راتبه 30% لمغادرة مانشستر يونايتد أحمد المحمدي يتحدث عن تعيينه كسفير لأستون فيلا بعد تقييد رقبتهم في المرمى.. تقرير: حرمان 3 أعوام من دخول الملاعب لأصحاب الحملة
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: محمد شريف يعاني من مزق في الضامة.. ومدة غيابه 29 دقيقة | الكرة المصرية
بعد نهاية عقده.. ميرتينز يرفض التجديد مع نابولي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقارير: لن يرحل.. تين هاج سيعتمد على مارسيال أساسيا في يونايتد حتى مع عودة رونالدو ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: أتلتيكو مدريد يجدد تعاقد ليمار بعد موافقته على تخفيض 50% من راتبه ساعة | الدوري الإسباني
أوناجم يعلن رحيله عن الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
تأهل معتاد دون حكايات خيالية.. سيدات ألمانيا تعبر النمسا وتصل إلى نصف نهائي اليورو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: واجبي الفوز بالدوري الإيطالي بعد موسم بلا ألقاب 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: الصفقات الجديدة أمر حيوي إن كنا نريد النجاح.. نحتاج لخيارات أكثر في الهجوم 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع الزمالك المقبلة.. القنوات الناقلة والمعلق