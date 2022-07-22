ماركا: أتلتيكو مدريد يجدد تعاقد ليمار بعد موافقته على تخفيض 50% من راتبه

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 13:45

كتب : FilGoal

توماس ليمار - أتليتكو مدريد

حسم أتلتيكو مدريد موقف توماس ليمار لاعب الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

توماس ليمار

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

وحسبما ورد عن "ماركا" الإسبانية فإن أتلتيكو مدريد يسعى لتجديد عقد اللاعب الفرنسي حتى صيف 2027 وذلك بعد موافقة اللاعب الفرنسي على تخفيض تعاقده بنسبة 50%.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما بعد موسم واحد أي حتى صيف 2023.

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ليمار انضم إلى أتلتيكو مدريد في عام 2018 قادماً من موناكو، مقابل 72 مليون يورو.

وخاض الفرنسي مع الروخي بلانكوس 142 مباراة في جميع المسابقات سجل 9 أهداف وصنع 17 آخرين.

وفي سياق متصل، يستعد أتلتيكو مدريد أيضا لتجديد عقد يان أوبلاك الذي من المقرر أن ينتهي الصيف المقبل.

بينما يسعى الروخيبلانكوس لإتمام التعاقد الثالث الصيف الجاري مع الظهير الأيمن نائويل لاعب أودينيزي بعد أكسيل فيتسل في صفقة انتقال حر من بوروسيا دورتموند والبرازيلي صامويل لينو قادما من جيل فيسنتي البرتغالي مقابل 6 ملايين يورو.

وكان أتليتكو مدريد أنهى الدوري الإسباني الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

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