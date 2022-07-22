تأهل معتاد دون حكايات خيالية.. سيدات ألمانيا تعبر النمسا وتصل إلى نصف نهائي اليورو

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 13:08

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا للسيدات

تأهل منتخب ألمانيا للسيدات أمس -الخميس- للمرة العاشرة في تاريخه إلى دور نصف نهائي أمم أوروبا "يورو" 2022.

وفازت سيدات ألمانيا على نظيراتهن النمسا بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات دور ربع النهائي من المسابقة.

وسجلت لينا ماجول الهدف الأول عند الدقيقة 25 وأضافت ألكسندرا بوب الهدف الثاني عند الدقيقة 90.

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لتنتهي آمال منتخب النمسا للسيدات اللاتي أرادن إنهاء ما بدأهن في يورو 2017 الماضي بعد بلوغهن نصف النهائي في أول ظهور في البطولة.

ويعتبر منتخب ألمانيا للسيدات المنتخب الوحيد في البطولة الذي يصل إلى نصف نهائي دون أن تهتز شباكه.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى تلك المرحلة بعدما تصدر مجموعته الثانية بالعلامة الكاملة وكثاني أقوى خط هجوم بواقع 11 هدفا.

وتستعى سيدات ألمانيا -الأكثر تتويجا- لاقتناص لقبهن التاسع في البطولة التي تنشط منذ عام 1984.

بينما وصل منتخب النمسا إلى تلك المرحلة بعدما حل ثانيا في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

مباريات نصف النهائي

تنتظر سيدات مانشافت الفائز من مواجهة فرنسا وهولندا غدا -السبت- لملاقاته في نصف النهائي.

فيما ينتظر منتخب إنجلترا للسيدات الفائر من مواجهة بلجيكا والسويد لملاقاته في نصف نهائي المسابقة.

مباريات ربع النهائي المتبقية

بلجيكا x السويد - الجمعة - 22 يوليو الجاري.

هولندا x فرنسا - السبت - 23 يوليو الجاري.

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