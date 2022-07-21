أمم أوروبا للسيدات - إنجلترا تعبر إسبانيا وتتأهل إلى نصف النهائي

الخميس، 21 يوليه 2022 - 00:00

كتب : دعاء نائل

سيدات إنجلترا - يورو 2022

تأهل منتخب إنجلترا للسيدات إلى نصف نهائي أمم أوروبا "يورو" 2022 المقامة في إنجلترا.

وفازت سيدات إنجلترا على سيدات إسبانيا بهدفين مقابل هدف بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

وافتتحت إستر جونزالس هدف إسبانيا الوحيد عند الدقيقة 54.

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ويعتبر هدف إسبانيا هو الأول في مرمى إنجلترا بعد 23 تسديدة خلال البطولة.

وعادلت إللا تون النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة عند الدقيقة 84، لتذهب المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

وأحرزت جورجيا ستانواي هدف الفوز عند الدقيقة 6 من عمر الشوط الإضافي الأول لتتأهل إنجلترا.

وتأهلت اللبؤات الثلاثة إلى نصف نهائي المسابقة للمرة السادسة في تاريخهن في بطولة اليورو.

بينما خرج منتخب إسبانيا للسيدات من دور الربع النهائي للبطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وكانت إنجلترا قد تأهلت إلى ربع نهائي المسابقة بعد تصدر مجموعتها الأولى بالعلامة الكاملة كأقوى خط هجوم بواقع 14 هدفا.

ولم تتوج سيدات إنجلترا بالبطولة من قبل، وكان أفضل إنجاز هو الوصافة عامي 2009 و1984.

وينتظر منتخب إنجلترا للسيدات الفائر من مواجهة بلجيكا والسويد لملاقاته في نصف نهائي المسابقة.

مباريات ربع النهائي

ألمانيا x النمسا - الخميس - 21 يوليو الجاري.

بلجيكا x السويد - الجمعة - 22 يوليو الجاري.

هولندا x فرنسا - السبت - 23 يوليو الجاري.

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