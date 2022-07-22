أسامة نبيه لـ في الجول: العدل أساس انتصارات الزمالك.. وأمامنا "عركة مباريات"

أرجع أسامة نبيه مدرب الزمالك، انتصارات الفريق خلال الفترة الجارية للعدل داخل الفريق، فيما شدد على طي صفحة الكأس والتركيز في الدوري.

الزمالك توج بطلا لكأس مصر عن موسم 2020/2021 وللمرة الـ28 في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وقال أسامة نبيه في تصريحات لـFilGoal.com عقب اللقاء: "بدأنا المباراة بشكل رائع، وقدمنا شوط أول ممتاز وسجلنا فيه هدفين".

وأضاف "في الشوط الثاني تلقينا هدفا من خطأ فردي، لكننا استطعنا تسيير الأمور بانضباط فني ممتاز من قبل الجهاز الفني".

مدرب الزمالك تحدث كذلك عن سر انتصارات الزمالك، وعن الفترة المقبلة في الدوري، فقال: "في الفترة السابقة مررنا بظروف صعبة جدا، لكن العدل داخل الفريق كان أساس الانتصارات".

وأتم "الآن سنطوي صفحة المباراة، وسنركز في الدوري الذي ينتظرنا فيه (عركة مباريات)".

الزمالك يتصدر بطولة الدوري هذا الموسم 2021/2022 برصيد 57 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، و9 نقاط عن الأهلي، لكن للأحمر مباراتين مؤجلتين.

ويتبقى للقلعة البيضاء 9 مباريات في بطولة الدوري، ستكون أولها أمام سموحة يوم الأحد المقبل بالجولة الـ26.



































































































































































































اقرأ أيضا:

الزمالك يحصد كأس مصر

ماني أفضل لاعب في إفريقيا

مصطفى محمد ينتقل إلى فرنسا رسميا

الشناوي أفضل لاعب داخل إفريقيا

سيسيه أفضل مدرب إفريقي