مؤتمر فيريرا: معجب بالجميع عدا الحكام.. وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي

أبدى جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك سعادته بالتتويج ببطولة كأس مصر عقب الفوز على الأهلي في النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اليوم فرحة لأسرة الزمالك. كان هناك 4 فرق هم نحن والأهلي والحكام والجمهور. أنا معجب بالجميع فيما عدا الحكام الذين حاولوا إضعافنا بالإنذارات في الدقائق الأولى".

وأضاف "نريد النظام في الكرة المصرية. لماذا نستدعي حكاما من الخارج بهذا المستوى؟ لماذا لا يقود المباراة حكم مصري؟ هل الحكام المصريين غير أكفاء؟ بالتأكيد لا. الحكام الأجانب لا يعلمون شيئا عن طبيعة الأمور هنا".

وأوضح "من حق الحكام المصريين إدارة هذه اللقاءات الاحتفالية".

وعن المباراة قال فيريرا: "قدمنا مباراة جيدة وخرجنا بنتيجة إيجابية من الشوط الأول، ولكن الأهلي يملك لاعبين أكثر منا وليسوا أفضل، لذلك تراجعنا في الشوط الثاني".

وأضاف "كان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة على الأهلي ولكني أخطأت في التغييرات. كان يجب أن أديرها بشكل أفضل للحفاظ على الأداء. إصابة أحمد فتوح أربكتنا بعض الشيء".

وأوضح "أعرف أن لديكم ذاكرة جيدة. كان يمكننا تسجيل الأهداف في الشوط الثاني".

وتابع "أهنئ إدارة الزمالك، وهي نفس الإدارة التي عملت معها من قبل. لقد تطوروا كثيرا وأصبحوا أفضل".

وبالانتقال للحديث عن الموسم الجديد قال فيريرا: "بعد يومين سنعود للدوري ولدينا وقت ضيق وقصير للاستشفاء. الدوري سينتهي في 30 اغسطس ثم سنبدأ في مسابقات اخري. من يتحمل هذا؟ منتخب مصر سيدفع الثمن ولن يملك فرصة لينافس".

وأضاف "يجب على اتحاد الكرة التدخل وعلاج هذه الأمور. لا نعلم متى سنلعب بقية كأس الموسم الحالي. أنا محترف وأريد الخير لمصر والكرة المصرية".

وواصل "سعيد بحبي للزمالك وأني حققت معه الكأس مرتين ولقب الدوري. أتكلم من حرصي على زعامة مصر لقارة إفريقيا".

وتابع "أعرف أني قد أتعرض للعقاب بسبب هذا الكلام، ولكني أحب مصر وأريد الحلول للكرة المصرية حتى يصبح الجميع مثل الأهلي والزمالك".

وأوضح فيريرا "الأهلي فريق قوي والزمالك قوي، ونذكركم أننا سبق لنا تحقيق الثنائية قبل 7 سنوات، وكان الأهلي أقوى. نحن نكرر التاريخ الآن".

واستمر المدرب البرتغالي في حديثه عن مشاكل منظومة الكرة قائلا: "لا يوجد دوري في العالم يتأجل فيه 6 مباربات من أجل فريق. هذا عدم توازن".

وأضاف "عندما أتيت في مارس كان الأهلي متقدما بفارق 6 نقاط بخلاف المباريات المتبقية، والدوري توقف كثيرا، والآن نحن ملزمون باللعب تحت ضغط".

وأوضح "نحن لا نلعب في دوري هواة، يجب أن يكون هناك احترافية، ومن الصعب تجهيز فريق في مصر كما يحدث في الخارج، فاللاعبون لم يحصلوا على إجازة لمدة 15 يوما حتى".

وأسدل الستار على هذه النقطة قائلا: "أحب مصر والزمالك. لست طفلا ولذلك لن أسكت. سأتكلم".

وأخيرا عما يمكنه قوله لمواطنه ريكاردو سواريش مدرب الأهلي: "كان هناك مدرب في مصر اسمه مانويل جوزيه الذي وصل بالأهلي لأعلي مستوى، وهناك نيلو فينجادا أيضا. المدربون البرتغاليون يمتلكون خبرات وإمكانيات ويستطيعون صناعة الفارق".

واختتم "لا أستطيع تقديم النصائح لسواريش، هو أفضل مني وأعلم بظروف فريقه ويعلم ما يستطيع فعله وما يتوجب عليه".

وسجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 وإمام عاشور في الدقيقة 31، فيما سجل حسام حسن هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 55.

وجمع الزمالك بين لقبي الدوري والكأس لهذا الموسم، وسيلاقي الأهلي وصيف المسابقتين في كأس السوبر بالإمارات يوم 21 أكتوبر.

وهذه هي الثنائية المحلية الرابعة في تاريخ الزمالك، بعد 1959-1960، و1987-1988، و2014-2015.

وتوج الأبيض ببطولة كأس مصر للمرة رقم 28 في تاريخه، والسابعة في آخر 9 نسخ للمسابقة.

وللمرة الثالثة على التوالي، فاز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر بعد 2015 و2016.

اقرأ أيضا:

الزمالك يحصد كأس مصر

ماني أفضل لاعب في إفريقيا

مصطفى محمد ينتقل إلى فرنسا رسميا

الشناوي أفضل لاعب داخل إفريقيا

سيسيه أفضل مدرب إفريقي