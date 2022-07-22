مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 00:55

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك بـ كأس مصر 2021 - مرتضى منصور - الزمالك - جوسفالدو فيريرا

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك ضم 9 لاعبين لصفوف الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

وتحدث مرتضى منصور عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أنا سعيد لسعادة جمهور الزمالك وبسبب مجهود الجماهير والجهاز الفني".

وواصل "علاقتي بجوزفالدو فيريرا أصبحت صداقة وتحولت لصداقة عائلية كذلك، لدينا مجموعة عمل متجانسة".

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وعن تفوق الأهلي في الشوط الثاني على الزمالك قال: "ليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني، ابنك نجح أم لا؟ أنا تفوقت عليك في الشوط الأول وسجلت هدفين وفزت في النهاية".

أما عن الصفقات الجديدة فقال: "سنضم أفضل اللاعبين وأحلام الزمالكاوية أوامر".

وأردف "أتممنا ضم 9 لاعبين ووقعوا بالفعل على العقود".

وبسؤاله عن اسم أي منهم رد "لن نعلن عنهم سوى بعد نهاية الدوري، الآن أمامنا مباراة هامة ضد سموحة".

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