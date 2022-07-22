مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك ضم 9 لاعبين لصفوف الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

وتحدث مرتضى منصور عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "أنا سعيد لسعادة جمهور الزمالك وبسبب مجهود الجماهير والجهاز الفني".

وواصل "علاقتي بجوزفالدو فيريرا أصبحت صداقة وتحولت لصداقة عائلية كذلك، لدينا مجموعة عمل متجانسة".

وعن تفوق الأهلي في الشوط الثاني على الزمالك قال: "ليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني، ابنك نجح أم لا؟ أنا تفوقت عليك في الشوط الأول وسجلت هدفين وفزت في النهاية".

أما عن الصفقات الجديدة فقال: "سنضم أفضل اللاعبين وأحلام الزمالكاوية أوامر".

وأردف "أتممنا ضم 9 لاعبين ووقعوا بالفعل على العقود".

وبسؤاله عن اسم أي منهم رد "لن نعلن عنهم سوى بعد نهاية الدوري، الآن أمامنا مباراة هامة ضد سموحة".































































































































































































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