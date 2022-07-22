مؤتمر سواريش: كنا نستحق التعادل.. أحتاج للوقت وسيشعر الجميع بالرعب من الأهلي

أبدى ريكاردو سواريش مدرب الأهلي حزنه عقب خسارة الفريق أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي كأس مصر 2021.

وقال سواريش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة انقسمت بيننا وبين الزمالك. الأبيض أجاد واستحوذ وسجل في الشوط الأول".

وأضاف "سجل الزمالك هدفيه بسهولة وهو ما أثر على الفريق، واستغل هذه الظروف ليكون أفضل منا في المباراة".

وأوضح "بين الشوطين حاولنا إصلاح الأمور وخاطرنا بتغيير الخطة ودفعنا بكل أوراقنا واستطعنا التفوق ودخلنا أجواء المباراة".

وتابع "سجلنا الهدف الأول وحاولنا ولكن الزمالك كان متفوقا دائما في الكرات العالية والعرضية وأفسد مخطط التعادل. كنا نستحق الوصول إلى الوقت الإضافي".

وواصل "بالتأكيد يعتصرنا الحزن، ولكن الأهم أن ننظر إلى الأمام. الإصابات تؤثر على مسيرة الفريق ونسعى لتفاديها".

وعن هدفي الزمالك قال سواريش: "بصراحة الأهداف التي دخلت مرمانا كانت سهلة للغاية وبمثابة المنحة للزمالك".

وأضاف "الهدف الأول جاء من خطأ جسيم، والهدف الثاني نفس الشيء، والغريب أن ذلك لم يكن نتيجة للضغط".

وأوضح "هجوم الزمالك كله كان أسرع من دفاعنا، وحاولنا الحد من فارق السرعات".

وتابع "نعمل على بناء شخصية للفريق ولكن الظروف صعبة بسبب الإصابات وضغط المباريات أيضا. لدينا بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر والآن محمد شريف. لخلق شخصية وأسلوب لعب يجب أن يكون الفريق مكتملا".

وأصيب محمد شريف خلال الشوط الأول، ليخرج ويأتي حسام حسن بدلا منه.

وواصل المدرب البرتغالي "تسلسل المباريات وضغطها لا يعطينا الفرصة لكي نحسن أداء الفريق. نمتلك لاعبين جيدين ولكنهم مرهقين للغاية".

ووعد سواريش بتغيير الوضع سريعا قائلا: "أحتاج للوقت فقط وسأجعل كل الفرق تشعر بالرعب من النادي الأهلي".

وأضاف "لكي أدفع بعناصر جديدة من الناشئين يجب أن أراهم وأدربهم. الأمور في كرة القدم ليست كإشعال زر النور وإطفائه كما يظن البعض".

واختتم "رأيتم كيف كانت النتيجة عندما تدربنا لسبعة أيام. لا أجد فرصة ممكنة لتثبيت طريقة اللعب حتى الآن".

وسجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 وإمام عاشور في الدقيقة 31، فيما سجل حسام حسن هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 55.

واستمر الأهلي بلا فوز على الزمالك في كأس مصر منذ دور الـ 16 لنسخة 2010 (فاز الأهلي 3-1)، وبلا فوز على الزمالك منذ نهائي 2007 الشهير (4-3).

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