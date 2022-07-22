مواعيد مباريات الجمعة 22-7-2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري

حازم إمام: الفوز على الأهلي بطولة خاصة.. وأعد بالقتال خلال المباربات المقبلة

أمير مرتضى: هذا آخر أسبوع لـ بنشرقي.. وطارق حامد تعرض لأكبر عقوبة في تاريخ الزمالك

مصدر مقرب من اللاعب يكشف لـ في الجول موقف بنشرقي من استكمال الدوري مع الزمالك