مواعيد مباريات الجمعة 22-7-2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري

الجمعة، 22 يوليه 2022 - 10:37

كتب : FilGoal

المصري أمام مصر للمقاصة

يشهد اليوم -الجمعة- الموافق 22-7-2022 استئناف مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.

للتعرف على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا x المصري - 6 ونصف مساء - أون تايم سبورت 1 - ملعب برج العرب.

المقاولون العرب x غزل المحلة - 6 ونصف - أون تايم سبورت 2 - ملعب المقاولون العرب.

إنبي x فاركو - 9 مساء - أون تايم سبورت 1 - ملعب بتروسبورت.

كأس العرب تحت 20 عاما

تونس x البحرين - 4 عصرا - السعودية الرياضية 1 - مدينة الأمير سلطان بن عزيز.

المغرب x السودان - 8 مساء - السعودية الرياضية 1 - ملعب نادي ضمك.

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سيراميكا كليوباترا إنبي فاركو المقاولون العرب غزل المحلة المغرب تحت 20 السودان تحت 20
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