مواعيد مباريات الجمعة 22-7-2022 والقنوات الناقلة.. 3 لقاءات في الدوري المصري
الجمعة، 22 يوليه 2022 - 10:37
كتب : FilGoal
يشهد اليوم -الجمعة- الموافق 22-7-2022 استئناف مباريات الجولة الـ26 من الدوري المصري.
للتعرف على جميع مباريات اليوم من هنا.
الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا x المصري - 6 ونصف مساء - أون تايم سبورت 1 - ملعب برج العرب.
المقاولون العرب x غزل المحلة - 6 ونصف - أون تايم سبورت 2 - ملعب المقاولون العرب.
إنبي x فاركو - 9 مساء - أون تايم سبورت 1 - ملعب بتروسبورت.
كأس العرب تحت 20 عاما
تونس x البحرين - 4 عصرا - السعودية الرياضية 1 - مدينة الأمير سلطان بن عزيز.
المغرب x السودان - 8 مساء - السعودية الرياضية 1 - ملعب نادي ضمك.
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