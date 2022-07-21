الثنائية الرابعة.. الزمالك بطل كأس مصر 2021 بالفوز على الأهلي

توج الزمالك بطلا لكأس مصر 2021 بالفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

سجل هدفي الزمالك أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 وإمام عاشور في الدقيقة 31، فيما سجل حسام حسن هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 55.

هدف واتجاه واحد

بدأت المباراة بإنذار تلقاه إمام عاشور في الدقيقة الثالثة بعد تدخله ضد علي معلول.

وفي الدقيقة السادسة أتى الهدف الأول بعد عرضية من سيف الدين الجزيري، إثر خروج خاطئ لمحمد الشناوي من مرماه لتصل العرضية إلى رأس أحمد سيد زيزو الذي أسكنها الشباك.

الإنذار الثاني في المباراة تلقاه أحمد فتوح في الدقيقة التاسعة بعد تدخله على ياسر إبراهيم.

وفي الدقيقة 16 أبعد الشناوي رأسية قوية من محمود حمدي الونش ليمنع الهدف الثاني.

مرة أخرى كاد خروج الشناوي أن يسفر عن هدف في الدقيقة 20، حيث شتت الكرة برأسه فاضطر أيمن أشرف لإعاقة سيف الدين الجزيري لينال الإنذار.

خروج اضطراري وثاني الأهداف

غادر محمد شريف المباراة بداعي الإصابة في الدقيقة 25، ليخرج محمولا على نقالة ويحل حسام حسن بدلا منه.

وفي الدقيقة 29 سدد سيد عبد الله نيمار كرة خارج الملعب.

وأتى الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد تبادل للكرة بين زيزو وإمام عاشور، ليسدد الأخير من خارج منطقة الجزاء على يسار الشناوي، في كرة بدأت بخطأ فادح من ياسر إبراهيم حين تباطأ في تشتيت الكرة ليختطفها منه أشرف بنشرقي ويبدأ هذه المحاولة.

وفي الدقيقة 38 سدد زيزو ليتصدى الشناوي ويشتت هاني إلى الركنية.

فيما حاول الأهلي أخيرا في الدقيقة 44 بتسديدة من أليو ديانج أبعدها محمد عواد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 2-0.

3 تبديلات وهدف تقليص الفارق

أجرى ريكاردو سواريش مدرب الأهلي 3 تبديلات بنزول وليد سليمان ومحمد عبد المنعم ومحمد محمود بدلا من محمد هاني وأيمن أشرف وعمرو السولية.

وفي الدقيقة 47 تلقى وليد سليمان إنذارا سريعا بعد تدخل قوي على الونش.

ووصلت كرة عالية إلى سيف الدين الجزيري في الدقيقة 49 ولكن رأسيته لم تكن دقيقة ليضيع الثالث.

فيما حاول زيزو في الدقيقة 51 بتسديدة قوية تصدى لها الشناوي.

وأتى هدف الأهلي الأول بواسطة حسام حسن في الدقيقة 55 بعد رأسية من محمد محمود، تسلمها حسن بصدره ليغافل محمد عواد ويودع الكرة في الشباك بالرأس.

وفي الدقيقة 58 سدد إمام عاشور كرة مرت بجوار قائم الأهلي.

التحركات الأخيرة

أجرى جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك تبديله الاول بخروج الجزيري ونزول يوسف أوباما في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 67 أتى التبديل الثاني بنزول محمد أشرف روقا بدلا من سيد عبد الله نيمار.

وخرج أحمد فتوح مصابا، ليحل حازم إمام بدلا منه في الدقيقة 73.

وحاول الأهلي إدراك التعادل من ركنية وصلت إلى حمدي فتحي ليلعب الرأسية فوق العارضة في الدقيقة 74.

وأتى صلاح محسن في خامس تبديلات الأهلي بدلا من ياسر إبراهيم في الدقيقة 76.

فيما كاد أشرف بنشرقي أن يقتل المباراة في الدقيقة 79 بتسديدة ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 84 لعب وليد سليمان رأسية إلى خارج الملعب، فيما نال زيزو إنذارا لتعطيل اللعب في الدقيقة 87.

الثنائية

بذلك يتوج الزمالك بطلا لكأس مصر عن موسم 2020-2021، حيث تأجل إنهاء البطولة من الموسم الماضي.

وجمع الزمالك بين لقبي الدوري والكأس لهذا الموسم، وسيلاقي الأهلي وصيف المسابقتين في كأس السوبر بالإمارات يوم 21 أكتوبر.

وهذه هي الثنائية المحلية الرابعة في تاريخ الزمالك، بعد 1959-1960، و1987-1988، و2014-2015.

وتوج الأبيض ببطولة كأس مصر للمرة رقم 28 في تاريخه، والسابعة في آخر 9 نسخ للمسابقة.

وللمرة الثالثة على التوالي، فاز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر بعد 2015 و2016.

واستمر الأهلي بلا فوز على الزمالك في كأس مصر منذ دور الـ 16 لنسخة 2010 (فاز الأهلي 3-1)، وبلا فوز على الزمالك منذ نهائي 2007 الشهير (4-3).



































































































































































































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