سيفارق والده.. كونسيساو يرحل عن بورتو وينضم إلى أياكس

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي عن تعاقده مع فرانشيسكو كونسيساو قادمًا من بورتو البرتغالي.

ووقّع كونسيساو على عقدٍ يربطه بأبطال هولندا لمدة 5 مواسم مقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن قيمة الصفقة تبلغ 5 ملايين يورو.

Coming soon to 𝗔𝗠𝗦... Olá, @FConceicao7! 👋 — AFC Ajax (@AFCAjax) July 21, 2022

وودّع كونسيساو ناديه عبر حسابه في انستجرام:

"إنها أصعب لحظة في مسيرتي، أودع النادي والمدينة والجمهور. أعتبر أن بورتو وطني والقصة لن تنتهي هنا، لن أودعكم، بل أراكم قريبًا. أغادر ولكن بورتو لا يغادرني".

كونسيساو (19 عامًا) هو نجل سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق بورتو.

وانضم كونسيساو إلى بورتو في 2018، وخاض مع الفريق الأول 50 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5.

وتوج كونسيساو مع بورتو بثنائية الدوري وكأس البرتغال في الموسم الماضي.

اللاعب قصير القامة يلعب بقدمه اليسرى ويشغل مركز المهاجم، ويتم تلقبيه بـ ميسي من الجماهير البرتغالية.

وبات كونسيساو رابع صفقة لـ أياكس هذا الصيف، بعد ستيفن بيرجفين من توتنام هوتسبير، وكالفين باسي من رينجرز، وأوين فيندال من ألكمار.

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