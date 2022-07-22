بعد تمثيل الأتزوري.. جواو بيدرو يرحل عن إيطاليا وينضم لـ فنربخشة
الجمعة، 22 يوليه 2022 - 01:28
كتب : FilGoal
أعلن نادي فنربخشة التركي عن ضم جواو بيدرو قادمًا من كالياري الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية.
جواو بيدرو
النادي : كالياري
ووقّع بيدرو على عقد يربطه بـ فنربخشة لمدة 3 مواسم مقبلة.
وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة تصل قيمتها إلى 5 ملايين يورو.
Yeni transferimiz Joao Pedro, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/U9m6A6vhrf— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 21, 2022
ليرحل جواو بيدرو عن كالياري بعد 8 مواسم في صفوفه، حصل خلالها على الجنسية الإيطالية ولعب لمنتخب الأتزوري.
وخاض جواو بيدرو 269 مباراة بقميص كالياري، سجّل خلالها 86 هدفًا وصنع 28.
لاعب الوسط المهاجم البالغ 30 عامًا وُلد في البرازيل وحصل على الجنسية الإيطالية وشارك بقميص المنتخب الأول لمدة دقيقة أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم.
وبات جواو بيدرو ثامن صفقة لـ فنربخشة بعد البرازيليين ويليام أراو ولينكولن، والأوروجوائي دييجو روسي، والتركي إيمري مور، والنرويجي جوشوا كينج، والبرتغالي بروما، والتركي الهولندي تياجو تشوكور.
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🔗 https://t.co/3vqCqpQ7X0 pic.twitter.com/0TDSwxYKCo— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 21, 2022
وسبق لـ جواو بيدرو اللعب في باليرمو الإيطالي، وفيتوريا جيمارايش البرتغالي، وبنيارول الأوروجوائي، وسانتوس البرازيلي، وإشتوريل البرتغالي.
ويلعب فنربخشة منافسات تصفيات دوري أبطال أوروبا، وتعادل في ذهاب الدور التأهيلي الثاني أمام دينامو كييف الأوكراني دون أهداف، ويخوض الإياب يوم الأربعاء في تركيا.
واحتل فنربخشة المركز الثاني في الدوري التركي الموسم الماضي، بفارق 8 نقاط عن طرابزون سبور البطل.
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