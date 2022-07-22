بعد تمثيل الأتزوري.. جواو بيدرو يرحل عن إيطاليا وينضم لـ فنربخشة

أعلن نادي فنربخشة التركي عن ضم جواو بيدرو قادمًا من كالياري الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع بيدرو على عقد يربطه بـ فنربخشة لمدة 3 مواسم مقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن الصفقة تصل قيمتها إلى 5 ملايين يورو.

Yeni transferimiz Joao Pedro, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/U9m6A6vhrf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 21, 2022

ليرحل جواو بيدرو عن كالياري بعد 8 مواسم في صفوفه، حصل خلالها على الجنسية الإيطالية ولعب لمنتخب الأتزوري.

وخاض جواو بيدرو 269 مباراة بقميص كالياري، سجّل خلالها 86 هدفًا وصنع 28.

لاعب الوسط المهاجم البالغ 30 عامًا وُلد في البرازيل وحصل على الجنسية الإيطالية وشارك بقميص المنتخب الأول لمدة دقيقة أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم.

وبات جواو بيدرو ثامن صفقة لـ فنربخشة بعد البرازيليين ويليام أراو ولينكولن، والأوروجوائي دييجو روسي، والتركي إيمري مور، والنرويجي جوشوا كينج، والبرتغالي بروما، والتركي الهولندي تياجو تشوكور.

وسبق لـ جواو بيدرو اللعب في باليرمو الإيطالي، وفيتوريا جيمارايش البرتغالي، وبنيارول الأوروجوائي، وسانتوس البرازيلي، وإشتوريل البرتغالي.

ويلعب فنربخشة منافسات تصفيات دوري أبطال أوروبا، وتعادل في ذهاب الدور التأهيلي الثاني أمام دينامو كييف الأوكراني دون أهداف، ويخوض الإياب يوم الأربعاء في تركيا.

واحتل فنربخشة المركز الثاني في الدوري التركي الموسم الماضي، بفارق 8 نقاط عن طرابزون سبور البطل.

اقرأ أيضا:

الزمالك يفوز بكأس مصر

فيريرا ينتقد التحكيم

سواريش: سيشعر الجميع بالرعب من الأهلي

مرتضى: أتممنا التعاقد مع 9 لاعبين للزمالك

ماذا قال أسامة نبيه بعد التتويج بالكأس