حكم القمة: استمتعت بلقاء الأهلي والزمالك بسبب هجوم الفريقين.. ولم أشعر بصعوبة بإدارته

أشاد شيمون مارتشينيان الحكم البولندي لمباراة الأهلي والزمالك بمستوى الفريقين وبمستوى الكرة المصرية.

شيمون مارتشينياك أدار مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر اليوم الخميس عن موسم 2020/2021، والتي انتهت بتتويج الزمالك بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

وقال مارتشينياك في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 عقب المباراة: "أشكركم على دعوتي لإدارة تلك المباراة. كنت أعلم عن الأهلي والزمالك قبل المباراة، وأعلم بتاريخهما الكبير".

وأضاف "الأهلي بدأ المباراة بشكل جيد، ثم سجل الزمالك هدفين في لمح البصر، ليقلب المباراة لصالحه".

الحكم البولندي أتبع "الزمالك كان أفضل اليوم وتفوق بفارق هدف واحد، ربما تكون النتيجة لصالح الأهلي في المباراة المقبلة، لكن المباراة كانت ممتعة بالنسبة لي لأن الفريقان هاجما بقوة وأنا أفضل تلك النوعية من المباريات".

وأتم "المباراة لم تكن صعبة علي. لم ألجأ لتقنية الفيديو إلا مرة أو مرتين، لكنني كنت متأكد من قراراتي في كل المواقف، لذلك كانت مباراة موفقة وممتعة بالنسبة لي".

وتوج الزمالك بطلا لكأس مصر للمرة الـ28 في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

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