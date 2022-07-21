جوائز كاف - أليو سيسيه أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2022

الخميس، 21 يوليه 2022 - 22:25

كتب : FilGoal

أليو سيسيه مدرب السنغال يحتفل بالفوز بكأس أمم إفريقيا

فاز السنغالي أليو سيسيه المدير الفني لـ منتخب السنغال بجائزة أفضل مدرب في قارة إفريقيا لعام 2022 المقدمة من (كاف).

وتفوق سيسيه على وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.

وفاز سيسيه بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، وأصبح أول مدرب سنغالي يفوز بالجائزة.

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كما أصبح ثاني مدرب لمنتخب السنغال يفوز بالجائزة بعد الفرنسي الراحل عبد الكريم ميتسو الذي حازها عامي 2001 و2002.

وقاد سيسيه بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 لأول مرة في تاريخ منتخب بلاده، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 على حساب منتخب مصر.

سيسيه وصل لـ 100 مباراة على رأس أسود التيرانجا منذ تولي المهمة في 2015، فاز في 60 وتعادل في 25 وخسر 15.

كما سبق له قيادة منتخب بلاده لنهائيات كأس العالم 2018 وخسارة لقب أمم إفريقيا 2019 أمام الجزائر.

اعتذر كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن عدم حضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الخميس.

وقال كيروش عبر حسابه الشخصي على تويتر: "شكرا جزيلا لكل الاعبين وطاقم العمل ومجتمع كرة القدم المصرية بأكمله. لقد كان شرفا كبيرا أن أترشح لجائزة كاف لأفضل مدرب في العام 2022".

وأضاف "كان هذا ممكنًا بفضل دعمكم والتزامكم. لكن لسوء الحظ، بسبب تفشي فيروس كورونا في عائلتي، لن أتمكن من حضور حفل الجوائز اليوم في الرباط".

وأتم "شكرا كاف على الدعوة، تهنئتي لكل المرشحين والمشاركين في هذا الحفل المرموق الذي يحتفي بكرة القدم الإفريقية العظيمة. أراكم قريبا".

وقاد كيروش منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية والمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

فيما قاد وليد الركراكي الوداد للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

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