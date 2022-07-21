جوائز كاف - السنغال أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2022
الخميس، 21 يوليه 2022 - 22:09
كتب : FilGoal
حاز منتخب السنغال جائزة أفضل منتخب في قارة إفريقيا لعام 2022 والمقدمة من (كاف).
وتفوق منتخب السنغال على نظيره المصري والكاميروني للفوز بالجائزة.
وفاز أسود التيرانجا بالجائزة للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2001 و2002 و2007.
وسبق لمنتخب مصر أن حقق الجائزة 3 مرات من قبل.
فيما فشل منتخب الكاميرون في حصد الجائزة للمرة الثامنة في تاريخه، ليتوقف رصيد الأسود عند 7 ألقاب بالتساوي مع الجزائر.
وتأهل منتخبا السنغال والكاميرون لنهائيات كأس العالم 2022.
فيما خسر منتخب مصر نهائي أمم إفريقيا وبطاقة المونديال لصالح السنغال.
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