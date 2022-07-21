كأس العرب للشباب – منتخب مصر يفتتح مشواره بالفوز على عمان بهدف

الخميس، 21 يوليه 2022 - 22:06

كتب : FilGoal

مصر للشباب تحت 20 عاما - عمان

وتستضيف مدينة أبها السعودية منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس العرب للشباب.

وفاز منتخب مصر على نظيره العُماني بهدف دون رد سجله أحمد نادر حواش في الدقيقة 44.

المنتخب المصري تصدر بهذه النتيجة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

أخبار متعلقة
الأناكوندا إلى فرنسا.. مصطفى محمد ينضم إلى نانت جوائز كاف - الشناوي أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2022 صلاح يسجل ونونيز ينفجر.. ليفربول يضرب لايبزج بخماسية ودية جوائز كاف - الوداد أفضل نادٍ داخل إفريقيا لعام 2022

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات مصر وسلطنة عُمان والصومال.

تعرف على مجموعات كاس العرب للشباب

وشهدت المباراة سيطرة المنتخب المصري للشباب على معظم المجريات.

وظهر أحمد نادر السيد بمستوى جيد خلال الهجمات القليلة للمنتخب العماني.

وتصدى الحارس الشاب لانفراد تام من مهاجم سلطنة عمان في الدقيقة 35.

ومن ضربة ركنية متقنة حولها أحمد نادر حواش سجل المنتخب المصري هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 44.

وحاول منتخب مصر إضافة الهدف الثاني عن طريق مهاجمه صلاح باشا لكنه تسديدته مرت أعلى المرمى.

وسدد حازم هاني من جديد لكن كرته مرت بجوار مرمى المنتخب العُماني.

وفي الدقائق الأخيرة أهدر المنتخب العُماني فرصة تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

ويستعد منتخب مصر للشباب لمواجهة منافسه الصومالي خلال الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 27 يوليو الجاري.

مصر تتقدم على عمان بهدف اللاعب أحمد حواش

طالع أيضا

كيروش يغيب عن حفل جوائز كاف

مصطفى محمد يخضع للكشف الطبي في ناديه الكبير

أحمد المحمدي يتحدث عن دوره الجديد في أستون فيلا

المصري يطلب المشاركة في الكونفدرالية

منتخب مصر للشباب كأس العرب للشباب
نرشح لكم
انتهت كأس العرب للشباب - مصر (1) - (0) عمان.. فوز الفراعنة كأس العرب للشباب – الجزائر تفوز على لبنان بثنائية وتتصدر المجموعة الثالثة حارس بتروجيت: هدفي التتويج مع مصر بـ كأس العرب تحت 20 عاما كأس العرب للشباب - السعودية تفوز على موريتانيا وتعادل الإمارات والأردن حوار في الجول – خالد غنيم: مواجهة بلدي مصر موقف صعب.. لكني سأعمل على فوز عمان الكرواتي فيدا على أعتاب الاتفاق السعودي حوار في الجول – جوردو مدرب عمان للشباب.. عن الفخر بتدريب بيدري والرغبة في الفوز على مصر الترجي يشكو مدافعه الجزائري بعد الانتقال للدوري الفرنسي
أخر الأخبار
إعادة خطأ فايلر وسطوة فيريرا.. ملامح من فوز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر 4 دقيقة | تقرير في الجول
عضو إدارة الأهلي: أرى العديد من الأشياء السيئة لأشهر.. هذا ليس النادي 25 دقيقة | الكرة المصرية
جوائز كاف - أشوالا نجمة برشلونة الأفضل في إفريقيا.. طالع كل جوائز السيدات 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: دي يونج يرفض الانضمام لـ يونايتد.. يكره المدينة 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثنائية الرابعة.. الزمالك بطل كأس مصر 2021 بالفوز على الأهلي 47 دقيقة | الكرة المصرية
جوائز كاف - للمرة الثانية.. ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022 ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - أليو سيسيه أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2022 ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - السنغال أفضل منتخب في إفريقيا لعام 2022 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 نهائي أمم إفريقيا لـ كرة اليد - موعد مباراة مصر أمام كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق 3 موعد مباراة منتخب يد مصر أمام تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا.. الملعب والمعلق والقنوات الناقلة 4 مصدر مقرب من فابيو أبرو لـ في الجول: مفاوضات الأهلي؟ ينتظر حل أزمته حتى لا يتعرض للإيقاف