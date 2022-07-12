منتخب مصر في مجموعة عمان والصومال بكأس العرب للشباب

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 22:54

كتب : هاني العوضي

كأس العرب للشباب

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة عُمان والصومال، بمنافسات كأس العرب للشباب 2022.

وتنطلق البطولة يوم 20 يوليو في المملكة العربية السعودية، وتُختتم يوم 6 أغسطس المقبل.

وتستضيف مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وملعب نادي ضمك في محافظة خميس مشيط، منافسات النسخة الثامنة للبطولة.

وتحمل السعودية اللقب بعد الفوز على الجزائر في نهائي نسخة 2021 التي أقيمت على أرض مصر.

وجاءت مجموعات نسخة 2022 كالآتي:

المجموعة الأولى: السعودية – موريتانيا – العراق

المجموعة الثانية: الإمارات – الأردن – اليمن

المجموعة الثالثة: الجزائر – لبنان – ليبيا

المجموعة الرابعة: مصر – عمان – الصومال

المجموعة الخامسة: تونس – البحرين - جيبوتي

المجموعة السادسة: المغرب – السودان – فلسطين

مواعيد مباريات منتخب مصر:

  • مصر x عمان (21 يوليو – الساعة 8 م)
  • الصومال x مصر (27 يوليو – الساعة 8 م)

ويقود منتخب مصر للشباب محمود جابر نجم الإسماعيلي السابق.

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